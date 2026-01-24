Сайт Конференция
This_is_the_way
Термоядерные реакторы могут стать инструментом для обнаружения частиц темной материи
Если эксперимент удастся, это позволит не только подтвердить природу тёмной материи, составляющей 85% вещества во Вселенной, но и понять, как она повлияла на формирование космических структур.

Ученые предполагают, что термоядерные реакторы могут стать инструментом для обнаружения аксионов – гипотетических частиц, являющихся кандидатами на роль темной материи. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of High Energy Physics, условия внутри реакторов, таких как международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР, способны генерировать эти частицы.

Темная материя, составляющая примерно 85% материи во Вселенной, никогда не наблюдалась напрямую. Ее существование подтверждается лишь гравитационными эффектами – например, искривлением света далеких галактик. Аксионы рассматриваются как один из наиболее вероятных кандидатов для объяснения ее природы, однако их крайне малая масса делает обнаружение чрезвычайно сложным.

Теоретическая группа под руководством Юре Зупана из Университета Цинциннати проанализировала процессы, которые могут происходить в действующем термоядерном реакторе. В реакторе типа токамак, где происходит синтез изотопов водорода (дейтерия и трития) формируется высокотемпературная плазма. Стенки реактора, покрытые жидким литием, выполняют функцию «бланкета» (улавливателя высокоэнергичных нейтронов) для воспроизводства трития.

Именно в этих условиях возможны два пути рождения аксионов. Первый связан с высоким потоком нейтронов, взаимодействующих с материалами бланкета. Второй путь – процесс тормозного излучения, когда нейтрон, сталкиваясь с другой частицей, теряет энергию, которая может преобразоваться в аксион. Обычно это излучение является нежелательной потерей энергии для термоядерного синтеза, но для физики частиц оно представляет исследовательский интерес.

Таким образом, термоядерный реактор, созданный для решения энергетических задач, может одновременно служить и уникальной научной установкой. Он способен воспроизводить условия, схожие с солнечными, но в более контролируемой среде. Если гипотеза подтвердится, это позволит не только идентифицировать частицу темной материи, но и глубже понять процессы, определившие формирование крупномасштабной структуры Вселенной.

#темная материя #итэр #частица #аксион #термоядерные реакторы
Источник: popularmechanics.com
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Do Laide
17:35
Так то много часов по функционалу прям супер пупер и по описанию чуть ли не уделывают топ фирмы только вот все упирается в связь с телефоном и приложение через которое эта связка часы и смартфон и вот...
Ubisoft отменила релизы ремейка Prince of Persia The Sands of Time и ещё пяти игр
Crouse
16:28
Вся мода на ИИ похожа на моду с майнингом, когда все переобувались и говорили, что геймеры им уже не уперлись. Но когда эфир ушел на пос - все быстро переобулись, и видяхи сливали и говорили, да мы ва...
Intel сокращает производство процессоров для ПК из-за приоритетности развития ИИ
Comandante
16:18
Чудик с очень странным ником, судя по нему, ты сам от санитаров бегаешь.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
beastly77
16:13
Денег хватило только на 1 грузовой самолёт! Не развивать своё авиастроение - покупать втридорога
Мексика приобрела военно-транспортный самолёт C-130J Super Hercules
Lenny 5.0
16:08
Клоун выкладывает каждый раз разные картинки якобы "своей" 5080
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
3vova1vova2
15:23
где то на авито я таое уже видел
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
VL86f
15:00
Грех жаловаться на вес репозиториев. У меня пиратский TSW 6 с аддонами пол терабайта весит.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
3vova1vova2
14:03
с яндекса фото коробки спер и бумажку прилепил?
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Павел Ефремов
13:49
Вот именно. В чем проблема. Снял и забыл.
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
zontik
13:39
Где задержки? Может они на 4800 CL 22 выставили, а 6000 CL 40
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
