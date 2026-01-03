Астрономы зафиксировали гамма-всплеск GRB 250702B, который длился почти семь часов, что в десятки раз дольше типичных вспышек. Это событие, произошедшее в далёкой пылевой галактике, не укладывается в существующие теории и ставит вопрос о его происхождении.

Астрономы столкнулись с явлением, заставившим пересмотреть представления о гамма-всплесках — мощнейших взрывах во Вселенной. Речь идёт о событии GRB 250702B, которое продолжалось почти семь часов, что беспрецедентно долго для подобных вспышек высокой энергии. Обычно гамма-всплески длятся от долей секунды до нескольких минут.

После первоначальной регистрации космическими детекторами к наблюдениям подключились крупнейшие наземные телескопы. Они зафиксировали постепенно угасающее послесвечение и определили источник: большую, заполненную пылью галактику в миллиардах световых лет от нас. Данные с Hubble и рентгеновских обсерваторий дополнили картину.

Учёные рассматривают несколько нестандартных сценариев, которые могли бы объяснить объяснить такой продолжительный выброс энергии. Среди них — возможный коллапс необычно массивной звезды, слияние специфических звёздных остатков или же поглощение звезды чёрной дырой. Однако имеющихся данных крайне недостаточно для однозначного выбора правильной гипотезы.

Слева: звёздное поле вокруг галактики-хозяина события GRB 250702B. Справа: крупный план этой галактики, сделанный с помощью телескопа Gemini North. Это изображение было получено в результате более чем двухчасового наблюдения, однако галактика-хозяин выглядит очень тусклой из-за большого количества окружающей её пыли. Источник: Scitechdaily.com

Данное событие предоставляет шанс изучить физику экстремальных сред. Это та область, где материя движется почти со скоростью света, а гравитация искривляет пространственно-временной континуум. Кроме того, подобные взрывы играют ключевую роль в рассеивании тяжёлых элементов, необходимых для возможного зарождения жизни.

GRB 250702B может стать эталоном для дальнейших исследований. Теперь Астрономы будут выяснять, был ли этот взрыв редкой аномалией или указывал на новый класс космических катастроф.