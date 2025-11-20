Исследование показывает, что общества охотников сохранялись в этом регионе гораздо дольше, чем считалось ранее

Спутниковый анализ выявил в высокогорных районах северного Чили густую сеть каменных охотничьих ловушек, известных как «чаку». Исследование, проведенное доктором Адрианом Оянедером (Adrián Oyaneder) из Университета Эксетера (Великобритания), идентифицировало 76 таких сооружений. Они имеют характерную V-образную форму, образованную двумя каменными стенами длиной около 150 метров, которые ведут в заглубленный на два метра загон. Конструкции предназначались для загона викуний, диких родственников альпаки.

Данное открытие является первым из подобных систем в этой части Анд. Масштабы сооружений и их предполагаемый возраст, который может превышать возраст известных инкских ловушек, ставят под сомнение прежние представления о древних обществах региона. Ранее считалось, что охота и собирательство стали приходить в упадок с распространением земледелия примерно с 2000 года до нашей эры.

Схема ловушки "Чаку" Источник:Gerald Díaz-Vigil

Используя общедоступные спутниковые снимки, исследователь изучил территорию бассейна реки Камаронес площадью 4600 квадратных километров. Помимо ловушек, было зафиксировано почти 800 малых поселений и временных стоянок. Анализ показал, что они формируют кластеры, связанные с ближайшими чаку в пределах 5 километров, что указывает на целостную структуру освоения территории.

Снимок "Чаку" . Источник:Adrian Oyaneder

Обнаруженные объекты свидетельствуют, что в Западных долинах сохранялись сообщества, чей уклад в значительной степени опирался на специализированную охоту. Это согласуется с этноисторическими источниками колониального периода, упоминающими группы «Уру» или «Уро», которые продолжали вести образ жизни, основанный на собирательстве и охоте.

Исследование рисует картину стратегического перемещения групп людей по высокогорным районам, привязанных к охотничьим ресурсам. Полученные данные указывают на длительное сосуществование различных хозяйственных укладов — от охоты и собирательства до агропасторализма. В настоящее время ведутся дальнейшие работы по точному датированию объектов.