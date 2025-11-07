Об этом заявил генеральный директор компании Дженсен Хуан во время визита на Тайвань

Крупнейший производитель чипов для искусственного интеллекта, американская компания Nvidia, приостанавливает поставки своей продукции в Китай. Об этом заявил генеральный директор компании Дженсен Хуан по прибытии на Тайвань, где он планирует встретиться с ключевым партнером — компанией TSMC. Хуан отметил, что визит связан с участием в спортивном мероприятии TSMC (Тайвань), а также с обсуждением дальнейшего сотрудничества.

Решение о приостановке поставок в Китай связано с ужесточением экспортных ограничений со стороны США. Вашингтон стремится ограничить доступ КНР к передовым полупроводниковым технологиям, которые могут быть использованы для наращивания военного потенциала. Ранее Nvidia уже была вынуждена разработать специальные версии своих графических процессоров для китайского рынка, соответствующие американским требованиям по производительности. Однако, судя по заявлению Хуана, эти меры, вероятно, уже недостаточны в текущей геополитической ситуации.

Несмотря на текущие ограничения, глава Nvidia выразил надежду на возобновление работы компании на китайском рынке в будущем. Китай исторически был критически важным регионом для Nvidia, на который приходилась значительная доля выручки от продаж игровых и дата-центровых решений. Аналитики отмечают, что полный уход с этого рынка нанесет серьезный удар по финансовым показателям компании, однако в краткосрочной перспективе у Nvidia нет иного выбора, кроме как строго следовать экспортным предписаниям американских властей.