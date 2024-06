Пользователи iOS получают расширенные функции обмена сообщениями через RCS.

Apple начала внедрение поддержки RCS (Rich Communication Services) для пользователей iPhone в США. Функция доступна в бета-версии iOS 18 для клиентов операторов AT&T, T-Mobile и Verizon.



RCS - это протокол обмена сообщениями, использующий интернет-соединение для расширенных функций. Он включает индикаторы набора текста, уведомления о прочтении, реакции эмодзи и обмен медиафайлами высокого качества.



Пользователи iOS 18 beta 2 могут проверить наличие функции в настройках приложения "Сообщения". Некоторым может потребоваться перезагрузка устройства для активации.



Внедрение RCS следует за кампанией Google "Help Apple get the message" и обещанием Apple реализовать эту технологию в 2024 году.



Преимущество RCS заключается в кроссплатформенности и отсутствии необходимости устанавливать дополнительные приложения. Однако доступность функции зависит от поддержки со стороны операторов связи.