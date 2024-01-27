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ZANTI
Samsung и Baidu объединяются против Google в битве ИИ на смартфонах
Это партнерство с Baidu Inc. заменяет модель искусственного интеллекта Gemini от Google LLC

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© Samsung

Samsung Electronics Co. Ltd. и Baidu Inc. объявили о партнерстве, которое позволит пользователям смартфонов Samsung Galaxy S24 использовать искусственный интеллект Ernie от Baidu вместо модели искусственного интеллекта Gemini от Google LLC. Это партнерство позволит устройствам переводить звонки в режиме реального времени, обобщать и включать другие функции искусственного интеллекта на устройстве.

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Ernie является конкурентом модели искусственного интеллекта OpenAI GPT-4. Baidu запустила ее на китайский рынок в марте, а в октябре представила Ernie 4.0. В конце 2023 года компания сообщила, что ее сервис чат-ботов Ernie Bot с искусственным интеллектом, основанный на Ernie, вырос до более чем 100 миллионов клиентов.

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Несмотря на то, что Android-устройства являются ведущей платформой в Китае и на них приходится почти 80% смартфонов (согласно исследованию рынка от Singular), магазин Google Play в Китае заблокирован, и пользователям приходится пользоваться альтернативными сервисами, такими как AppInChina app store.

Компания IDC, занимающаяся анализом рынка, заявила, что в 2024 году развитие полупроводниковых технологий позволит внедрить еще больше функций искусственного интеллекта в персональные устройства, включая смартфоны, персональные компьютеры и носимые устройства, которые будут продолжать поступать на рынок.

#смартфоны #samsung #искусственный интеллект #samsung electronics #baidu #ernie #gemini ai
Источник: siliconangle.com
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