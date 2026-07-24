Устройства уже доступны для предзаказа, а выдача заказов начнется 5 августа

Российские ритейлеры представили новинки Samsung: складные телефоны Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также «умные» часы Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2. Проведение презентации доверили блогерам: у МТС ведущим был Сергей Романцев, а у restore: – Дарья Островская.

Z Fold8 Ultra – флагман, не получивший серьезных изменений в плане дизайна. Теперь его толщина 8.9 мм в сложенном и 4.2 мм в раскрытом виде, а вес составляет 215 г. Внешний экран обладает диагональю 6.5ʺ и разрешение 1080x2520, внутренний – 8ʺ и 2504x2256. Оба построены на технологии Dynamic AMOLED 2X, способны работать на частоте 1-120 Гц, а их яркость 3000 нит. Дисплеи имеют антибликовое покрытие. S Pen не поддерживается.

реклама

Модель оборудована пятью камерами – основной с OIS на 200 Мп, широкоугольной на 50 Мп, телеобъективом на 10 Мп (3x, OIS) и парой селфи-камер по 10 Мп. Видео можно писать в 8K-разрешении. Разогнанный чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy получил улучшенную систему охлаждения. Батарея на 5000 мАч заряжается как по проводу (45 Вт), так и по воздуху (25 Вт).

Самой необычной новинкой стал Z Fold8, выполненный в новом форм-факторе. В закрытом виде у него 5.5-дюймовый экран с соотношением 10:16, а в открытом – 7.6-дюймовый с соотношением 4:3. Характеристики такие же, как у флагмана. Корпус имеет толщину 9.7 мм в сложенном виде и 4.5 мм в раскрытом.

Камер тут уже поменьше: 50-мегапиксельные основная (с OIS) и широкоугольная, а также две фронтальные по 10 Мп. SoC здесь такой же, как и у Z Fold8 Ultra. Батарея имеет емкость 4800 мАч (45 и 25 Вт).

Z Flip8 стал тоньше и легче, сохранив узнаваемый формат. Толщина в сложенном состоянии 13.1 мм, в раскрытом – 6.1 мм, весит 180 г. Наружный 4.1-дюймовый экран (948x1048) стал полноценным – теперь на нем можно запускать любые приложения.

Внутренний имеет диагональ 6.9 дюйма (1080x2520). Частота работы у них 120 Гц, а максимальная яркость – 2600 нит. Здесь три камеры: основная на 50 Мп (OIS), широкоугольная на 12 Мп и фронтальная на 10 Мп. Используется прошлогодний флагманский чип Exynos 2600 (2 нм). Емкость батареи 4300 мАч (25 и 15 Вт).

Благодаря титановым пластине и пленке внутри экрана удалось уменьшить толщину, повысить жесткость и сделать складку менее заметной. Также была улучшена конструкция шарнира, сделав раскрытие более плавным. Смартфоны получили графитовую и кремовую расцветки, а также по одному эксклюзивному цвету – фиолетовому, лавандовому и розовому для Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 соответственно.

В устройствах появилась поддержка совместной съемки на внешнюю и внутреннюю камеры и автоцентрирование – после записи ИИ может перекомпоновать ролик в нужном соотношении сторон и отцентрировать на выбранном объекте. В качестве ОС используется Android 17 с интерфейсом One UI 9, где большинство ИИ-функций работает без доступа в интернет и на русском языке. Из нововведений стоит отметить персональную сводку «Мой день», ИИ-подсказки во время переписки и расширенную интеграцию Gemini. Также появился раздел «Действия ИИ-ассистента», где можно посмотреть, чем занимался искусственный интеллект.





Watch9 обеспечивают улучшенный мониторинг апноэ, контроль показателей во сне, оценку состояния сердца и давать рекомендации, защиту слуха от опасного шума, а также вызов голосового помощника поднятием руки. Версия в корпусе 40 мм доступна в цветах «графит» и «белое золото» по цене 27 тыс. рублей, а 44 мм – «графит» и «серебро» по цене 29 тыс. рублей.

Корпус Watch Ultra2 выполнен из титана, увеличенный аккумулятор дает до 20 часов отслеживания GPS, экран имеет яркость 5000 нит, а новый чип Snapdragon Wear Elite Platform обеспечивает высокую производительность. Доступны режимы для бега по пересеченной местности, дайвинга и велоспорта, анализируется показатель физической формы и кардионагрузка, даются рекомендации по восстановлению. Присутствует функция SOS при падении. Модель можно приобрести в размере 47 мм и расцветках «серый титан» и «черный титан» по цене 50 тыс. рублей.

Цена Fold8 Ultra 170 тыс. рублей за версию на 256 ГБ, 200 тыс. рублей – за 512 ГБ и 250 тыс. рублей – за 1 ТБ. Fold8 стоить 150 тыс. рублей в версии на 256 ГБ, 180 тыс. рублей – за 512 ГБ и 230 тыс. рублей – за 1 ТБ. Flip8 можно купить за 105 тыс. рублей (256 ГБ) или за 125 тыс. рублей (512 ГБ). Watch9 в корпусе 40 мм продается за 27 тыс. рублей, а в 44 мм – за 29 тыс. рублей. Watch Ultra2 стоит 50 тыс. рублей. Все новинки уже доступны для предзаказа, а получить их покупатели смогут с 5 августа.