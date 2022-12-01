Разница между реальным курсом и тем, что заложен в бюджет 2023 года способна создать дополнительные риски для экономики

Весной, когда курс российской национальной валюты неожиданно пошёл вверх, аналитики стали всё чаще говорить о необходимости коррекции. В какой-то момент за 1 доллар и вовсе давали 55 рублей, что приводило к огромным потерям для экспортёров, а в результате целые отрасли работали в минус. Неясно, стало ли гигантам лучше, после небольшого падения курса национальной валюты, но пока всё идёт к тому, что рубль останется стоять на месте и не планирует совершать никаких обвалов. Если ориентироваться на данные, предоставленные специалистами SberCIB, то можно сделать несколько выводов, о чём мы и поговорим ниже.

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Прежде всего отмечается, что средневзвешенный курс рубля за 2023 год составит 60 рубчиков за 1 американский доллар. Это значит, что могут происходить падения, когда национальная валюта на какое-то время просядет, но исключать рост на короткое время не стоит. Вот только вся сложность состоит в том, что федеральный бюджет указывает совершенно другие цифры. Оказывается, при средневзвешенном курсе 68.3 рубля за 1 доллар дефицит бюджета достигнет 2.9 триллиона или около 2% ВВП. При этом важно учитывать, что это с учётом того, что за 1 баррель нефти сорта Urals государство будет получать 70 долларов. Ну а с этим есть масса проблем. Так, Запад активно стремится установить так называемый потолок, когда выше 30 долларов платить России никто не имеет права. Ясно, что Индия, Китая и многие другие страны продолжать вести торговлю, но потребуют скидок, что негативным образом скажется на доходах бюджета.

Согласно прогнозам специалистов SberCIB, высокий курс рубля и негативные перспективы у нефтяного сектора способны привести к тому, что дефицит достигнет 4.1 триллиона рублей, а это уже намного больше скромных 2% ВВП. Не исключено, что дефицит вырастет до 4.5%, что станет вызовом для российской экономики. Немаловажную роль в наполнении бюджета играет продажа газа. В октябре стоимость голубого топлива ощутимо упала, ну а спустя месяц штиля назревает буря. Сегодня за 1000 кубических метров на торговой площадке в Нидерландах давали 1805 долларов, а главная причина кроется в похолодании в Европе. Ноябрь оказался тёплым, что позволило сэкономить значительные запасы газа, которые обычно уходят на обогрев и генерацию электричества. А вот прогнозы на декабрь не радужные. По мнению синоптиков, декабрь удивит рекордными минусовыми температурами и окажется ощутимо холоднее, чем ожидалось. Это значит, что Европе потребуется больше газа. Скорее всего, накоплений в хранилищах и СПГ из США будет достаточно для прохождения зимнего отопительного периода, вот только цены для населения могут стать непомерно высокими.

Представители Газпрома полагают, что уже вскоре за 1000 кубометров будут давать больше 3000 долларов, а этой зимой ЕС ждут новые рекорды. Европейские аналитики опасаются, что Россия можете перекрыть все трубопроводы, что приведёт к возникновению дефицита на уровне 30 миллиардов кубических метров. Подобное развитие событий вполне реально и в целом зависит не только от политической, но и экономической конъюнктуры. К примеру, если спрос в Китае вырастет, а коронавирусные ограничения снимут, то Поднебесной потребуется намного больше энергии. Промышленность начнёт работать на полную, а значит потоки российского газа могут перенаправить именно в Китай. В целом же, постепенно российский газ будет вытеснен с европейского рынка. США уже начали реализацию плана заменить дешёвый трубный газ поставками СПГ. Европейские политики без тени сомнения согласны платить дороже, а потребители пока помалкивают. Иногда происходят волнения, но всё это носит стихийный характер, а говорить о системном политическом кризисе явно преждевременно.

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Что до российской экономики, то уничтожение Северных потоков окажет негативное влияние на возможности продажи газа в прежних объёмах. Перспектив на восстановление трубопроводов пока нет, а весной наступит очередной этап, когда украинская ветка будет полностью отключена. Вместе с высоким курсом рубля это сулит высокими инфляционными рисками, а значит России нужен рубль с курсом 70 за 1 доллар. Представители регулятора категоричны, отказываясь на ручные меры. Предполагается, что вмешательство способно негативно повлиять на курс в будущем, поэтому пока вся надежда на дорогой газ, который всё ещё можно продать в Европу. Источники: 1, 2.