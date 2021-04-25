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Если внимательно изучить последние заявления представителей HUAWEI, то можно сделать вывод, что прошивки EMUI 11 вообще не существует, а бренд Honor никогда не принадлежал китайской компании. HUAWEI старательно открещивается от своего прошлого, которое её связывает с Google и Android, пытаясь максимально дистанцироваться от американских технологий. Ясно, что всё это растянется на долгие годы, ведь за несколько лет подобные дела не делаются. Прямо сейчас все намерения китайской компании устремлены на собственную операционную систему HarmonyOS. Уже в 2021 году должен состояться переход миллионов аппаратов на новую ОС, а также готовится несколько любопытных проектов.

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Уже объявлено, что HarmonyOS свяжет в единую экосистему смартфоны, пользовательскую электронику, включая устройства умного дома, а также автомобили и многие другие девайсы. По сути пользователь сможет начать работать на планшете марки HUAWEI в такси, продолжить у себя дома на компьютере, а после проверить почту в собственном автомобиле. Пока всё это относится к отдалённой перспективе, мы обратимся к последней официальной прошивке на базе Android. EMUI 11 оказалась вполне стабильной, но получила только старую операционную систему десятой версии, именно поэтому EMUI 12 уже не будет.

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Сегодня у нас наиболее полный перечень смартфонов HUAWEI, которые могут получить прошивку EMUI 11 в ближайшее время или получили её совсем недавно. С высокой долей вероятности они первыми смогут перейти на HarmonyOS, а вот все остальные отданы на рассмотрение маркетологам, которые и решат, стоит ли делать для старых аппаратов новую ОС. Данный список включает 29 девайсов HUAWEI, среди которых 5 планшетов, а также 11 аппаратов Honor. С последними всё очень плохо, ведь пока неясно, будут ли выпускаться новые телефоны под этим брендом и на какой прошивке они будут работать. Отметим, что каждый из 40 смартфонов получит прошивку в ближайшее время по всех регионах. Некоторые из них предназначены только для Китая, поэтому к ним прилетит глобальная или китайская версия вне зависимости от места расположения аппарата.

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