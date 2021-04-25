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40 смартфонов HUAWEI получат финальную прошивку EMUI 11 на базе Android в России и в мире в 2021 г

EMUI 11 станет последней прошивкой HUAWEI на базе Android
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Если внимательно изучить последние заявления представителей HUAWEI, то можно сделать вывод, что прошивки EMUI 11 вообще не существует, а бренд Honor никогда не принадлежал китайской компании. HUAWEI старательно открещивается от своего прошлого, которое её связывает с Google и Android, пытаясь максимально дистанцироваться от американских технологий. Ясно, что всё это растянется на долгие годы, ведь за несколько лет подобные дела не делаются. Прямо сейчас все намерения китайской компании устремлены на собственную операционную систему HarmonyOS. Уже в 2021 году должен состояться переход миллионов аппаратов на новую ОС, а также готовится несколько любопытных проектов. 

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Уже объявлено, что HarmonyOS свяжет в единую экосистему смартфоны, пользовательскую электронику, включая устройства умного дома, а также автомобили и многие другие девайсы. По сути пользователь сможет начать работать на планшете марки HUAWEI в такси, продолжить у себя дома на компьютере, а после проверить почту в собственном автомобиле. Пока всё это относится к отдалённой перспективе, мы обратимся к последней официальной прошивке на базе Android. EMUI 11 оказалась вполне стабильной, но получила только старую операционную систему десятой версии, именно поэтому EMUI 12 уже не будет. 

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Сегодня у нас наиболее полный перечень смартфонов HUAWEI, которые могут получить прошивку EMUI 11 в ближайшее время или получили её совсем недавно. С высокой долей вероятности они первыми смогут перейти на HarmonyOS, а вот все остальные отданы на рассмотрение маркетологам, которые и решат, стоит ли делать для старых аппаратов новую ОС. Данный список включает 29 девайсов HUAWEI, среди которых 5 планшетов, а также 11 аппаратов Honor. С последними всё очень плохо, ведь пока неясно, будут ли выпускаться новые телефоны под этим брендом и на какой прошивке они будут работать. Отметим, что каждый из 40 смартфонов получит прошивку в ближайшее время по всех регионах. Некоторые из них предназначены только для Китая, поэтому к ним прилетит глобальная или китайская версия вне зависимости от места расположения аппарата. 

  1. Huawei Mate X
  2. Huawei P40
  3. Huawei Nova 7
  4. Huawei P30 Pro New Edition
  5. Huawei Mate Xs
  6. Huawei Mate 20 Pro
  7. Huawei P30
  8. Huawei Nova 7 Pro
  9. Huawei P40 Pro+
  10. Huawei Nova 6 5G
  11. Huawei Mate 30 RS Porsche design
  12. Huawei Mate 20 Porsche RS
  13. Huawei Mate 30 Pro 5G
  14. Huawei Nova 5T
  15. Huawei P40 Pro
  16. Huawei Mate 20 X (4G)
  17. Huawei Mate 30 5G
  18. Huawei Nova 6
  19. Huawei Nova 5 Pro
  20. Huawei Mate 20
  21. Huawei Mate 30
  22. Huawei P30 Pro
  23. Huawei Mate 30 Pro
  24. Huawei Mate 20 X (5G)
  25. Huawei MatePad
  26. Huawei MatePad Pro 4G
  27. Huawei MediaPad M6 Series
  28. Huawei MatePad 10.8
  29. Huawei MatePad Pro 5G
  30. Honor View30
  31. Honor 30 Pro+
  32. Honor 30 Youth Edition
  33. Honor 20
  34. Honor Magic 2
  35. Honor View30 Pro
  36. Honor 30
  37. Honor 30 Lite
  38. Honor V20
  39. Honor 30 Pro
  40. Honor 20 Pro
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