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FX-9590 вышел в далёком 2013 году. Это был настоящий монстр, позволяющий согреть небольшую однокомнатную квартиру даже в лютые морозы. Судя по всему, именно после таких горячих камней к AMD прочно прилипла слава компании, производящей неэффективные решения, отличающиеся высокой температурой. Что любопытно, уже тогда 8-ядерный камень мог с лёгкостью разгоняться до 5 ГГц в режиме турбо. Сейчас можно поспорить о том, являлись ли эти 8 ядер честными, или лучше их считать четырьмя ядрами. По большому счёту – это не важно, ведь нас интересует только производительность.

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Сегодня мы сравним старый процессор с новым 6-ядерным Ryzen 5 5600X, который уже завоевал славу одного из лучших представителей семейства AMD в играх. Казалось бы, между ними целая пропасть, ведь старичок был основан на 32-нм техпроцессе, в то время как новый камень имеет продвинутый 7-нм техпроцесс. Мало того, сейчас у нас есть удачная архитектура Zen 3, которую не расхваливал только ленивый. Что же, давайте проверим, насколько далеко ушли технологии в красном лагере за 7 лет.

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Отметим, что все тесты сделаны командой TheSpyHood, на официальном канале Ютуб. Представлены разрешения 1080р и 2К, мы же остановимся исключительно на первом, поскольку он более показателен для работы процессора. Видеокарта представлена флагманской GeForce RTX 3080.

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Если перевести сырые данные в проценты, то выйдет всего 29%, что кажется откровенно несерьёзно. Что любопытно, если взглянуть на разницу в 2К, то она не превысит 20%. Несложно представить, что, запустив такие камни в 4К, можно получить жалкие 15% прироста. А если владелец FX-9590 ещё и разгонит его до 5.5 ГГц, то разница улетучится как сон. Увы, процессоры в последнее десятилетие развиваются крайне медленно.



