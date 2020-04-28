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Энтузиаст подтвердил преимущество Linux над Windows на примере старого ноутбука с 1 ГБ оперативной памяти

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Каждый год на рынок попадают десятки миллионов ноутбуков. Все они разные, но даже наиболее дешёвые модели позволяют запускать на них самую последнюю версию настольной операционной системы Windows 10. Вот только что делать, если у вас на рабочем месте стоит старенький медленный лептоп? Бытует мнение, что в таких случаях идеально подходит старая добрая Windows XP. Что же, сегодня мы хотим с вами поделиться экспериментом, который провёл энтузиаст с форума Reddit.

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У пользователя стоял старый ноутбук Compaq Presario CQ40. Долгое время на нём была установлена Windows XP. Однако, с 2014 года она не получает обновлений безопасности. Это не устроило нашего героя, и он начал искать альтернативы. Первой его идеей было поставить новую Windows 10, но изучив технические характеристики своей машины он отказался от первоначальных планов.

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А между тем, ноутбук действительно очень медленный. Процессор – Pentium Dual-Core CPU T4300, работающий на тактовой частоте 2,10 ГГц и всего 1 Гб оперативной памяти. Поскольку это рабочий компьютер, энтузиаст не стал добавлять в него ОЗУ или менять жёсткий диск. В итоге было принято решение установить Linux. Как оказалось, после установки новой операционной системы (которая кроме всего прочего получает актуальные обновления), ноутбук получил новую жизнь. Мало того, он стал способен запускать ролики с Ютуб. Правда для этого приходится использовать только одну вкладку. 

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