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Энтузиасты сравнили графику Need for Speed Hot Pursuit Remastered с оригинальной игрой 2010 года

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В последние несколько недель Electronic Arts усиленно нагнетала интригу вокруг некоего таинственного анонса, посвящённого легендарной серии Need For Speed. Инсайдеры упражнялись в умении предсказывать будущее, а таймер на официальном сайте неумолимо отсчитывал часы до часа X. Но к сожалению чуда не случилось и вместо новой игры серии нам представили всего лишь ремастер Need for Speed Hot Pursuit 2010 года для современных консолей и ПК.

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Для Need for Speed Hot Pursuit Remastered пообещали добавить фотомод, включить в базовый состав игры все  вышедшие DLC и конечно же обновить и улучшить графическую составляющую оригинала. И почти сразу же после анонса в руки энтузиастов попала демо-версия игры, которую они тут же покадрово сопоставили с оригиналом.

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И оказалось, что все обещанные графические улучшения свелись к чуть подкрученной контрастности и немного изменённой цветокоррекции, причём большая часть зрителей на Youtube заявила, что не видит никакой разницы между показанными геймплейными отрезками. Небольшая часть зрителей высказала мнение, что оригинал выглядит даже лучше ремастера.   Другие же заметили, что при использовании инструментов вроде ENB или ReShade любой обычный пользователь может добиться куда более впечатляющих графических красот.

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