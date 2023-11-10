Палеобионика: организм возрастом 450 миллионов лет находит новую жизнь в софтботике
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Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Science, раскрывает сотрудничество между кафедрой машиностроения Университета Карнеги-Меллон и палеонтологами из Испании и Польши. Команда использовала ископаемые свидетельства для создания мягкой роботизированной копии плевроциститид, морского организма, который существовал почти 450 миллионов лет назад и, как полагают, был одним из первых иглокожих, способных передвигаться с помощью мышечного стебля.
Исследование вводит новую область исследований — палеобионику, целью которой является использование софтботики, робототехники с гибкой электроникой и мягкими материалами, для понимания биомеханических факторов, которые привели к эволюции с использованием вымерших организмов. Кармел Маджиди, ведущий автор и профессор машиностроения в Университете Карнеги-Меллон, заявила, что софтботика - это подход к информированию науки с использованием мягких материалов для создания гибких конечностей и придатков робота.
Команда использовала комбинацию элементов, напечатанных на 3D-принтере, и полимеров, чтобы имитировать гибкую столбчатую структуру подвижного придатка плевроциститид. Они продемонстрировали, что эти организмы, вероятно, были способны передвигаться по морскому дну с помощью мышечного стебля, который толкал животное вперед. Несмотря на отсутствие современного аналога (иглокожие с тех пор эволюционировали, включив современных морских звезд и ежей), плевроциститиды представляли интерес для палеонтологов из-за их ключевой роли в эволюции иглокожих.
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