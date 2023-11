Палеобионика: организм возрастом 450 миллионов лет находит новую жизнь в софтботике

Исследование в Proceedings of the National Academy of Science описывает создание мягкой роботизированной копии древнего морского организма плевроциститида, исследуя его эволюционные аспекты через использование софтботики