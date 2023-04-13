Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Вторничный патч Microsoft за апрель закрыл 97 уязвимостей и одну из них нулевого дня
Злоумышленники уже применяют закрытую Microsoft уязвимость нулевого дня
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом

На этой неделе был второй вторник месяца, что означает выпуск программных обновлений от компании Microsoft. Было закрыто почти 100 уязвимостей и среди них одна значительная уязвимость нулевого дня.

реклама

Официальный бюллетень Microsoft сообщает, что выпущены обновления компонентов Windows, таких как Win32K API, .NET Core, облачной платформы Azure, приложений Microsoft Office, Visual Studio и Windows Active Directory. Всего исправлено 97 уязвимостей. 7 из них относятся к категории критических, с их помощью можно проводить дистанционные атаки. 20 уязвимостей позволяют повышать привилегии пользователя в системе, 8 обходят механизмы безопасности, 45 делают доступным дистанционное выполнение кода, 10 уязвимостей раскрывают информацию, 9 ведут к отказу в обслуживании и 6 относятся к спуфингу.

Сюда не относятся 17 уязвимостей браузера Microsoft Edge, которые закрыли неделей ранее. Также Microsoft представила накопительные обновления Windows 11 (KB5025239) и Windows 10 (KB5025221, KB5025229), не связанные с безопасностью систем.


Уязвимость нулевого дня обозначена как CVE-2023-28252, или «Уязвимость общего файлового журнала Windows, связанная с повышением привилегий». Хакер может получить с её помощью системные права и максимальный уровень доступа к информации.

Злоумышленники уже пытаются задействовать эту уязвимость с целью распространения приложения-вымогателя Nokoyawa в разных организациях.

рекомендации
1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Помимо Microsoft, обновления своего программного обеспечения выпустили компании Apple, Cisco, Fortinet, Google и SAP, сообщает Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #windows
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung сократит производство чипов после падения прибыли в первом квартале на 96%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал о бывшем командующем ЧВК Дмитрие Уткине по прозвищу «Вагнер»
8
"Розовых замков строить не надо" - бойцы ВСУ в Бахмуте призвали украинцев ожидать "разные новости"
3
В Украине нашли возможность производить снаряды для танков и артиллерии несмотря на удары Калибрами
7
NVIDIA рекомендует GeForce RTX 40 для Cyberpunk 2077 RT Overdrive и делится результатами тестов
10
Питер Шифф считает, что минувшие банкротства - лишь верхушка айсберга
5
Американские электронные компоненты попадают в Россию преимущественно через Китай и Гонконг
2
Артиллеристы ВС РФ с помощью веток и специальной сетки замаскировали и защитили свои САУ от дронов
1
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную российскую прошивку MIUI 14 на Android 13
6
Почему завтра не случится обвала Эфира, и как Виталик Бутерин решил задачку с выводом $33 млрд
6
После неожиданного подорожания Биткоина до $30 000, аналитики ожидают быстрого взлёта выше $40 000
5
Иран выпустил сверхбюджетный дрон-камикадзе Me’raj 532 – уже вскоре беспилотник может появиться в РФ
3
В первых игровых тестах GeForce RTX 4070 до 20% медленнее Ti версии
9
США возьмёт в аренду у Южной Кореи 500 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм
7
В Firefox 112 улучшили строгую защиту от отслеживания и программное декодирование для GPU от Intel
+
Продолжение "Секретных материалов" - что ждать от перезагрузки культового сериала
10
Министерство Обороны обеспечивает прикрытие подразделений ЧВК "Вагнер"
1
Бойцы ВСУ просят организовать выход с позиций в Бахмуте или они покинут позиции "самостоятельно"
3
Пакистан отправит Украине 230 контейнеров с оружием - The Economic Times
1
AMD рассказала о важности большого объёма видеобуфера в современных играх и слабых сторонах NVIDIA
5
Энтузиаст запустил Cyberpunk 2077 в режиме RT Overdrive на Radeon RX 6500 XT
4

Популярные статьи

Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
136
Давний союзник США планировал тайно поставить России 40 тысяч ракет, снаряды и порох - BM
3
Догнать и перегнать Китай: США наращивают производство противокорабельных ракет нового поколения
3
Cyberpunk 2077 RT Overdrive - тесты самой оптимизированной игры в мире с трассировкой пути
55
Главные игры апреля 2023 года
2
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
30
Тайвань, Китай и США — что происходит и есть ли опасность войны
2
Увеличение и обработка изображений в два клика с помощью Real-ESRGAN (Vulkan) и Waifu2X (OpenCL)
9
Репортаж с выставки Expo Electronica 2023
4
Зарабатываем в Steam: фарм кейсов в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
4

Сейчас обсуждают

andrew_riddler
08:50
с мылом и гостингом?
Cyberpunk 2077 RT Overdrive - тесты самой оптимизированной игры в мире с трассировкой пути
Алексей Носков
08:49
Извините, но про три разных игры, имхо, полная чушь. А огромная разница там только в фпс.
Cyberpunk 2077 получила трассировку путей: 60 FPS не выдаёт даже флагманская RTX 4090
Владимир Дранников
08:49
Макрона в Китае чипировали или клонировали
Франция перестала закупать боеприпасы для Украины
CrtkR
08:48
Да, но видяхи-то забугорные. А наши экспортёры - свои, родненькие, вот за них и надо радоваться
Игровые видеокарты дорожают в магазинах РФ – курс рубля не радует потребителей
andrew_riddler
08:48
еще раз посмотри видосы про хай тек и хардвар унбокс и убедись ,что устарела 4070 при рождении и твое мнение
NVIDIA официально представила RTX 4070: $599, 12Gb, 29 TFLOPs и поддержка DLSS 3
andrew_riddler
08:47
Щито? Ты хоть 6800 в руках держал? Какие нах тормоза? https://youtu.be/RQZ5z-UvPiQ Борода тоже хайпит? Еще раз,технологии очка типа бдылысэс,фср сразу в жопу Хотя твои сообщения это всегда набор сл...
NVIDIA официально представила RTX 4070: $599, 12Gb, 29 TFLOPs и поддержка DLSS 3
Yblidok Yblidok
08:46
О примеры можно ? Знаю этих экспертов одно обсерают пока очевидно не станет что они по факту не правы такие эксперты были в начале 2000 и вередине и в конце мол зачем 2 ядра и одного хватит просто щас...
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
Gringo
08:46
Действительно, для переговоров еще не созрели условия.
На карту поставлено очень многое - ЦРУ США о украинском контрнаступлении
Denis Ismagulov
08:46
Исраиль приговорен. Если не деза, то всех местных жителей власти предупреждают чтобы не ходили без оружия. Вот такое там сейчас тихое благополучие))
Давний союзник США планировал тайно поставить России 40 тысяч ракет, снаряды и порох - BM
Denis Ismagulov
08:43
Ну как бы доллар по 100 вполне ожидаем к середине лета, может даже раньше, так что цены естественно рванут вверх.
Игровые видеокарты дорожают в магазинах РФ – курс рубля не радует потребителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем