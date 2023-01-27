Министерство юстиции США несколько месяцев потратило на борьбу с группой вымогателей под названием Hive. У этой группы было более 1500 жертв в более чем 80 странах, а общая сумма выкупа от них могла достигать сотни миллионов долларов.
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Совместно с правоохранительными органами Германии и Нидерландов, ФБР захватило серверы и сайты Hive, что якобы уменьшило способность группы атаковать и вымогать. Впервые правоохранители проникли в сеть Hive в прошлом июле, отдав более 300 ключей дешифрования нынешним жертвам Hive и более 1000 ключей прошлым пострадавшим. Это предотвратило выплату выкупа на более чем $130 млн. Про аресты ничего сказано не было. NBC News сообщает, что расследование продолжается.
Hive применяет модель «программы-вымогатели как сервис» (RaaS), пишет Engadget. Администраторы создают варианты вымогателей с простыми интерфейсами. Дальше они нанимают аффилированных лиц, которые и занимаются вымогательством, делясь процентом от полученных денег с администраторами.
Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) сообщает, что группа Hive получала доступ через однофакторный вход в систему через удаленный рабочий стол, VPN, через уязвимости FortiToken (программный ключ доступа) и фишинговые электронные письма с вредоносными вложениями.