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Сервисы Microsoft Teams, Outlook и Xbox Live перестали работать по всему миру
Компания винит обновление конфигурации сети
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Несколько сервисов Microsoft 365 перестали работать у тысяч пользователей по всему миру в среду днём (для США ближе к утру), что заставило Microsoft начать расследование. В опубликованном по этому случаю объявлении говорится, что пользователи не могут получить доступ к таким сервисам, как Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi and Microsoft 365 Admin Center. Сбой может распространяться и на другие продукты компании. Более тысячи пользователей сообщили на сайте Down Detector о проблемах с доступом к Xbox Live.

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В обновлении объявления Microsoft написала, что причиной являются «проблемы с конфигурацией сети». Сказано также, что компании необходимо тщательно спланировать следующие шаги по устранению неполадок и найти «лучшую стратегию минимизации последствий». Дальше в Твиттере было сообщено, что Microsoft «откатила изменение сети», которое могло стать источником проблем, и что сейчас она отслеживает работу пострадавших сервисов, пишет Engadget.

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