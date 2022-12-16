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Группа вымогателей использовала данные хакерской группы Lapsus$ для подписи вредоносного ПО
Был подписан драйвер ядра, отключивший программное обеспечение безопасности
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24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Когда злоумышленники выставляют в интернет большие объёмы данных от крупных компаний вроде Gigabyte или Nvidia, последствия могут наблюдаться очень долго и в самых неожиданных формах. Например, кибератаки одной группы могут стать основой преступлений других групп.

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Microsoft и власти США недавно сообщили о банде вымогателей, использующих сертификаты Microsoft для подписи вредоносного ПО. Это даёт вредоносным приложениям доступ к Windows. Криптографические подписи сообщают Windows, что Microsoft доверяет этому программному обеспечению, позволяя без преград взаимодействовать с системой.

Группа вымогателей под названием Cuba (не страна) использует дроппер, который записывает драйвер ядра, отключающий защиту вроде антивирусов. Драйвер ядра подписан сертификатом, полученным в результате атаки группы Lapsus$ на компанию Nvidia в начале года.

В феврале группа Lapsus$ нацелился на Nvidia с применением программы-вымогателя. Она не помешала компании продолжить работу, но хакеры смогли заполучить значительную часть данных Nvidia. Среди них могли быть исходный код и сертификаты программного обеспечения Microsoft. Позднее полиция Великобритании арестовала двух лондонских подростков в рамках расследования.

В октябре года три занимающиеся безопасностью компании сообщили Microsoft, что злоумышленник взломал несколько аккаунтов разработчиков Microsoft Partner Center. Они использовались для отправки вредоносных драйверов для сертификатов Microsoft. Драйверы могли применяться для доставки вредоносного ПО.

Microsoft приостановила действие аккаунтов, обновила систему безопасности Windows для отзыва сертификатов и применила новые средства обнаружения в Microsoft Defender 1.377.987.0 и новее. Именно по причине подобных атак пользователи Windows должны постоянно обновлять антивирусное программное обеспечение.

ФБР и Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) выпустили в декабре посвящённый Cuba бюллетень. За последний год группа в два раза увеличила количество успешных атак и свой доход от выкупов. Кроме своих программ-вымогателей, группа использует Industrial Spy и RomCom Remote Access Trojan (RAT).

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Это не единственный случай за последнее время, когда хакеры применили скомпрометированные сертификаты для подписи вредоносных программ. В ноябре подобное случилось с сертификатами платформы Android. Google тоже оперативно отозвала эти сертификаты, пишет Techspot.

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#безопасность
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