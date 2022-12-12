Бренд Nubia, связанный с китайской компанией ZTE, известен своими смартфонами серии Z. Скоро этих смартфонов станет больше, поскольку в Китае будет представлена модель Nubia Z50. Произойдёт это 19 декабря в 14:00 по местному времени.
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Маркетинговое изображение показывает, что разработчики сосредоточились на камерах, чтобы выделиться среди других премиальных аппаратов. Nubia говорит об использовании новой 35-мм оптической системы, где световой поток проходит через 1-дюймовый сенсор основной камеры. Устройство будет поддерживать фотосъёмку звёздного неба и несколько других режимов.
Должен применяться процессор Snapdragon 8 Gen 2, анонсированный в ноябре. Более подробная информация о спецификациях ожидается в ближайшие дни.
Смартфон прошлого поколения Nubia Z40S обладает экраном OLED 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 144 Гц, частотой дискретизации касания 480 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Он работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Используется изготовленная на заказ 35-мм основная камера 64 Мп Sony IMX787 с апертурой f/1,6 и поддержкой оптической стабилизации, сверхширокоугольная камера 50 Мп и камера-перископ телефото 8 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп.
Устройство работает на Android 12 с интерфейсом MyOS 12, ёмкость аккумулятора 5000 мАч с зарядкой 80 Вт или 120 Вт, пишет Gizmochina.