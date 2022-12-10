Они доступны в версиях браузера на Windows, macOS, Android и iOS

Браузер Google Chrome получил новый механизм безопасности в виде ключей доступа. Это надёжный и защищённый от утечек вариант паролей, когда смартфон можно применять как инструмент авторизации на сайтах.

реклама

Google рассказывает, что ключи доступа будут храниться в Google Password Manager или в поддерживающих их приложениях в будущих версиях Android. Ключи доступа есть в последней версии Chrome на Windows 11, macOS и Android.

Все знают о существовании логинов и паролей. Последний должен состоять из букв и цифр, чем больше, тем лучше. Однако, после утечек паролей легко получить доступ к аккаунтам. По этой причине рекомендуются менеджеры паролей, пусть даже бесплатные. Они могут генерировать псевдослучайные пароли и безопасно хранить их (осталось только, чтобы их не взламывали раз в несколько месяцев, как LastPass).

Ключ доступа отличается от пароля. Это хранящийся на устройстве токен. При запросе авторизации токен на смартфоне связывается с сайтом или приложением. Никакой пароль не используется, не передаётся и не сохраняется.

«Ключ доступа не покидает устройство при подобном входе в систему. С сайтом обмениваются только безопасно сгенерированным кодом, поэтому никаких утечек быть не может». Это часть заключенного в мае соглашения Apple, Google и Microsoft.

В примере выше даётся выбор: ввести сохранённый пароль или использовать ключ доступа. Пользователя просят подтвердить пароль, используя блокировку экрана, чаще всего сканер отпечатков пальцев. Многие мобильные банковские приложения уже позволяют использовать сканер отпечатков для входа. В данном случае пользователь получает доступ к самому сайту тем же биометрическим логином. Эта возможность Chrome позволит заменить пароли ключами доступа на любом сайте, который их поддерживает.

На ПК процесс похож. Здесь есть три варианта: войти в систему с помощью Windows Hello с помощью лицевого распознавания или отпечатка пальца; с помощью смартфона поблизости; с помощью ключа безопасности USB.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Замена паролей ключами доступа не произойдёт в одночасье. По мере распространения их поддержки на сайтах, ключи доступа будут становиться всё более важными, как и смартфон в качестве места их хранения, пишет PCWorld.