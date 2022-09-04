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Найденная в браузерах уязвимость позволяет сайтам перезаписывать содержимое буфера обмена
Туда могут записать мошеннические URL-адреса и прочую вредоносную информацию
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Недавно была обнаружена уязвимость браузеров Chrome, Firefox и Safari. Появилось описание атаки с применением буфера обмена, позволяющей вредоносным сайтам менять содержимое буфера обмена на устройстве пользователя при посещении этих сайтов. Уязвимость относится ко всем браузерам на Chromium, но в большей степени к Chrome.

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Разработчик Google Джефф Джонсон рассказал, что уязвимость может быть активирована несколькими способами. Результатом во всех случаях является получение страницей разрешения на перезапись содержимого буфера обмена. На Firefox и Safari нужно вручную копировать содержимое в буфер обмена с помощью клавиш Control+C или ⌘-C. На Chrome же достаточно на мгновение зайти на вредоносную страницу.

В блоге Джонсона описаны технические подробности того, как страница может получить разрешение на запись в системный буфер обмена. В одном из методов применяется устаревшая команда document.execCommand. Другой метод задействует более современный API navigator.clipboard.writetext, позволяющий записывать любой текст в буфер обмена без дополнительных действий.

Подобная уязвимость может стать причиной попадания с одного вредоносного сайта на другие. Это может привести к краже персональной информации и тому подобным неприятным последствиям. Ещё уязвимость предоставляет злоумышленникам возможность заменить скопированные адреса криптовалютных кошельков на адреса других кошельков, что приведёт к потере денег. Если не заметить подмену и отправить криптовалюту не на тот адрес, отменить это обычно невозможно.

Google знает о существовании уязвимости и скоро должна выпустить исправление. До тех пор пользователям лучше не вставлять URL в адресную строку из буфера обмена или хотя бы внимательно проверять их, прежде чем жать на ввод, советует Techspot.

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#безопасность #chrome #firefox #браузеры #safari
6
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Johan_888
15:30
язык до киева доведет ©
Завещать лайки, разделить подписчиков, продать аккаунт за долги - новые реалии права в России
IRanPast
15:29
А ты чем в IT, конкретно занимаешься?
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Сергей Атанов
15:29
Не видел, я же в рашке живу )
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Zorro
15:28
Это самые богатые страны ОАЭ нефть. а Китай вполне возможно рабсила зато как они поднялись уже раком сша поставили.
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
IRanPast
15:27
Хохлобот, а ты хоть раз в жизни видел нормальный асфальт или только на картинках?
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Goonder Swan
15:26
Не только мирное население жалеют! Иногда устраивают жесты доброй воли оставляя прежде занятые территории ✌🏻
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
vitosol
15:25
Кастрюлеголовые, спите спокойно; после Одессы у вас моря не будет. *На Youtube украинские "блоХЕРы" Геббельса уже "переплюнули" на два порядка. ...оружия им шлют и жук и жаба; дошли ужу до Москвы...
Завещать лайки, разделить подписчиков, продать аккаунт за долги - новые реалии права в России
Сергей Атанов
15:25
Китай это промышленный район США. Они только могут воровать и придумывать не очень качественные аналоги. Что то я не слышал о научных достижениях ОАЭ. Хотя уровень жизни у них конечно выше чем у нас ...
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
REY_B_
15:23
Только есть одна проблемка - 99% юзверей, желающих сделать "как лучше", получают "как всегда". В том числе и сами себе вирусы ставят. И предложение "сделать всех гениями во всём", тут явно не сработае...
Найденная в браузерах уязвимость позволяет сайтам перезаписывать содержимое буфера обмена
IRanPast
15:20
Вот это бот проплаченный О-дин-цо-во, а ты мне тут про какие-то лужи рассказываешь, при чём - это пригород
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
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