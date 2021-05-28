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Компания Apple продолжает лидировать по доходам и объёму продаж на рынке смарт-часов. Происходит это во многом благодаря модели Apple Watch SE и желанию производителя сделать часы важный части экосистемы Apple. Противостоять ей собирается Google, которая не так давно купила компанию Fitbit. Samsung также не хочет стоять в стороне, поскольку у неё есть экосистема собственных мобильных устройств. Производители считают, что до насыщения этого рынка ещё далеко и спрос остаётся высоким.

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Очередная статистика от фирмы Counterpoint Research даёт понять, за первый квартал года объём поставок вырос на 35% по сравнению с показателем годичной давности. Наблюдается тенденция объединения ведущих брендов. Очередным шагом в этом направлении стало объединение Google Wear и Samsung Tizen OS.

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На долю Apple Watch пришлась третья часть продаж за первый квартал. В прошлом году доля рынка составляла 30,3%, так что прирост оказался достаточно скромным. Высокий спрос наблюдается на модели Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE.

Samsung продолжает оставаться на втором месте и за год она увеличила объём поставок на 27%. Главный вклад в этот рост внесли Galaxy Watch 3 и Galaxy Watch Active. И всё же, компания утратила часть рынка, поскольку не может на равных противостоять часам Apple Watch SE.

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Немного снизились доля рынка систем Wear OS и Tizen. Быть может, объединение этих двух платформ поможет им стать более востребованными. Google и Samsung имеют все шансы убедить разработчиков создавать приложения для своей единой платформы.

Google для этого уже приобрела компанию Fitbit, которая известна своими фитнес-трекерами и мобильными устройствами с возможностью отслеживания медицинских показателей. Получается, что объединяются сразу три системы. Пока их доля невелика и прибыль меньше, чем от продаж Apple Watch.

Успех будущей системы зависит главным образом от Google. Если она будет рассматривать смарт-часы как равноценную часть экосистемы Android, её популярность может вырасти.

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