Дефицит заставляет их обращать внимание на производителей второго эшелона

В очередной раз появилась новость о китайском производителе чипов памяти CXMT (ChangXin Memory Technology), который продолжает становиться всё более видным представителем этого рынка. Издание DigiTimes сообщает, что из-за дефицита и высокого спроса со стороны выпускающих компьютеры компаний производственные мощности CXMT уже забронированы до конца 2027 года. Крупные производители ПК успели протестировать чипы CXMT. Они могут войти в состав компьютеров таких компаний, как Dell, HP, Lenovo и Apple.

Изображение: wccftech.com

Прежде ходили слухи, что CXMT может попасть в санкционный список США. В итоге этого не произошло благодаря улучшению американо-китайских отношений. Это стало одной из причин заключения долгосрочных контрактов на поставку памяти CXMT компанией Apple. При этом данные чипы будут применяться в тех компьютерах, которые Apple будет продавать в Китае.