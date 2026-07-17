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Производители компьютеров раскупили память китайской компании CXMT до конца 2027 года
Дефицит заставляет их обращать внимание на производителей второго эшелона
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В очередной раз появилась новость о китайском производителе чипов памяти CXMT (ChangXin Memory Technology), который продолжает становиться всё более видным представителем этого рынка. Издание DigiTimes сообщает, что из-за дефицита и высокого спроса со стороны выпускающих компьютеры компаний производственные мощности CXMT уже забронированы до конца 2027 года. Крупные производители ПК успели протестировать чипы CXMT. Они могут войти в состав компьютеров таких компаний, как Dell, HP, Lenovo и Apple.

Изображение: wccftech.com

Прежде ходили слухи, что CXMT может попасть в санкционный список США. В итоге этого не произошло благодаря улучшению американо-китайских отношений. Это стало одной из причин заключения долгосрочных контрактов на поставку памяти CXMT компанией Apple. При этом данные чипы будут применяться в тех компьютерах, которые Apple будет продавать в Китае.

#сша #китай #оперативная память #память #cxmt
Источник: wccftech.com
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