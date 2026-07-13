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Завод «Москвич» запустил производство гибридного кроссовера UMO 8
Это вторая модель созданного при участии «Яндекса» бренда
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В конце минувшего месяца стало известно, что цена будущего среднеразмерного гибридного кроссовера UMO 8 будет начинаться от 5 млн руб. Теперь сообщается, что производство стартовало на заводе «Москвич». 

Это вторая модель бренда от «Яндекса» и компании EVM. Она основана на китайском кроссовере GAC S7, стоимость которого начинается с 5,699 млн руб. Этот автомобиль пришёл на местный рынок только в марте и доступен в двух комплектациях, вторая из которых обойдётся покупателям в 6,049 млн руб. 

 Изображение: Gemini

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Сборка автомобиля ведётся отвёрточным методом по заказу компании «ЭМ Рус». Для неё же с этого года на заводе «Москвич» производится электромобиль UMO 5. 

В настоящее время уже принимаются предварительные заказы на UMO 8, для чего на сайте придётся заполнить форму с указанием контактных данных и имени.

#россия #автомобили #москвич
Источник: avtonovostidnya.ru
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