Это не помешало Apple сохранить лидерство по заработкам от продаж смартфонов в России

«Издание «Известия» со ссылкой на розничные сети и экспертов рынка мобильных устройств сообщает, что в первой половине 2026 года в России было реализовано 460 тысяч экземпляров iPhone. Это худшее значение с 2022 года, что не помешало Apple сохранить лидерство по доходу от продаж. В количественном выражении растут показатели азиатских производителей, в число которых входят Redmi, Honor, Realme.

Эксперты связывают падение спроса на iPhone с высокой ценой на них при одновременном отсутствии каких-либо новых технологий. Не улучшает ситуацию и тот факт, что из магазина Apple регулярно пропадают российские приложения, тогда как некоторые другие блокируются с российской стороны.

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Согласно статистике «Связь.ON», падение продаж iPhone составило 10–15% по сравнению с первой половиной 2025 года. МТС говорит о количественном падении на 12%, что не помешало сохранить прежнюю долю рынка. Эльдар Муртазин сообщил о снижении продаж iPhone на 60 тысяч единиц по сравнению с прошлым годом. Это означает 10,2 млн проданных аппаратов, за которые отдали 256,7 млрд руб., если верить показателям МТС.

Изображение: ChatGPT

С финансовой точки зрения, доля рынка iPhone в России составляет 27%. Пресс-служба «М.Видео» сообщила, что у покупателей спросом пользуются в первую очередь модели Pro и версии с большим объёмом хранилища. Что касается маркетплейса Wildberries, продажи iPhone выросли на 325%.

Значительная часть iPhone продаётся в кредит, поэтому высокая ключевая ставка отпугивает многих потенциальных покупателей. Другой причиной падения спроса на iPhone является спад российского рынка смартфонов в целом. Стремясь сэкономить, многие пользователи начинают дольше работать с имеющимися смартфонами.

В первом квартале по количеству проданных устройств лидерами стали Redmi, Samsung и Realme. Их доля рынка составила 18%, 12% и 11% соответственно. Рост в первую очередь наблюдался в ценовой категории 25–35 тысяч рублей. В пятёрку также входит бренд Honor. В сегменте 40–60 тысяч рублей спрос увеличился на 37%. Если говорить только о новых моделях, аппараты OnePlus во втором квартале покупали на 87% чаще, чем годом ранее. Продажи устройств Vivo и Honor выросли на 14%.