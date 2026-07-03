Улучшенная фронтальная камера ожидается в моделях Ultra и Pro

Издание GalaxyClub сообщает, что модели Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат переднюю камеру с разрешением 16 Мп вместо привычного по прошлым годам значения 12 Мп. О том, войдёт ли новый сенсор в состав аппаратов Galaxy S27 и Galaxy S27+, не сообщается. Сенсор 12 Мп впервые появился в серии Galaxy S23 в 2023 году.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Новый сенсор может оказаться квадратным, как в iPhone 17 с разрешением 18 Мп. В отличие от прямоугольных сенсоров, он даст возможность обрезать портретные и альбомные изображения из одного кадра, снимая в любой ориентации вне зависимости от того, как пользователь держит устройство.

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Помимо обновлённой передней камеры, Galaxy S27 Pro может получить новый телеобъектив 50 Мп с 3,5-кратным зумом. Модель Ultra при этом лишится телеобъектива с трёхкратным зумом.