Компания Lenovo в настоящее время выпускает в разных регионах разнообразные версии своих игровых планшетов. В мае начались мировые продажи планшета Lenovo Legion Tab (Gen 5), после чего в Китае появились ещё две его версии. Сейчас на подходе четвёртый вариант планшета, о чём пишет издание NotebookCheck со ссылкой на пост разработчика на портале Weibo.
Там говорится об устройстве Legion Y700 Infinite, которое предназначается исключительно для китайских покупателей. Рекламные материалы указывают на поддержку стандарта связи 5G, который отсутствует в международных вариантах игрового планшета.
Вместо панели IPS этот планшет может получить дисплей OLED, как и в серии игровых устройств Redmagic Astra. О процессоре и других спецификациях не сообщается, как и о возможности появления в продаже за пределами Китая. Зато известно об отличиях от существовавших ранее моделей в плане дизайна, что очевидно из представленных изображений.