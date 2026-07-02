Устройство для азиатского рынка может получить видоизменённый дизайн

Компания Lenovo в настоящее время выпускает в разных регионах разнообразные версии своих игровых планшетов. В мае начались мировые продажи планшета Lenovo Legion Tab (Gen 5), после чего в Китае появились ещё две его версии. Сейчас на подходе четвёртый вариант планшета, о чём пишет издание NotebookCheck со ссылкой на пост разработчика на портале Weibo.

Изображение: NotebookCheck

Там говорится об устройстве Legion Y700 Infinite, которое предназначается исключительно для китайских покупателей. Рекламные материалы указывают на поддержку стандарта связи 5G, который отсутствует в международных вариантах игрового планшета.

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Вместо панели IPS этот планшет может получить дисплей OLED, как и в серии игровых устройств Redmagic Astra. О процессоре и других спецификациях не сообщается, как и о возможности появления в продаже за пределами Китая. Зато известно об отличиях от существовавших ранее моделей в плане дизайна, что очевидно из представленных изображений.