Samsung предложит часы девятого поколения размером 40 мм и 44 мм с зарядкой 10 Вт

Известный инсайдер OnLeaks и издание Android Headlines поделились утечкой информации относительно будущих умных часов Samsung Galaxy Watch 9. Судя по представленным изображениям, внешний вид по сравнению с часами прошлого года изменится минимально. Описываемый словом Squircle дизайн сохранился, а на правой стороне корпуса располагаются две кнопки. Согласно информации источников, часы будут поддерживать стандарты связи Bluetooth и LTE.

Изображение: Android Headlines

В центре ремешка находится малозаметная выемка, которой прежде не было. Модель размером 40 мм получит «кремовый» и «графитовый» цветовой вариант, тогда как более крупные часы будут выпускаться в цветах «серебристый» и «графитовый». Предположительно, часы подорожают на $50.

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Недавно эту модель вместе с более премиальными часами Galaxy Watch Ultra 2 обнаружили в Китае при прохождении сертификации 3C. Отсюда стало известно о поддержке проводной зарядки мощностью 10 Вт, как и в прошлом году. Ёмкость аккумуляторов не указывается.

От самой Samsung известно, что появятся новые опции в приложении Health. Компания начала обновлять это приложение в начале июня, в том числе предложив функциональность Vitals с отслеживанием и оценками множества параметров организма.

Изображение: Android Headlines

Сообщается также, что часы будут работать на процессоре Snapdragon Wear Elite, что знаменует собой возвращение к чипам Qualcomm.