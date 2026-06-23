Это означает начало промышленного производства роботов нынешним летом

Информация из тайваньских сетей поставок сообщает о том, что компания Tesla стала на шаг ближе к началу производства роботов-гуманоидов. При этом сборка роботов будет производиться в США, в штатах Калифорния и Техас.

Тайваньские компании Miele Automation и Asia Optical станут одними из поставщиков компонентов для роботов Tesla. В частности, Mirle начала поставки гармонических редукторов и соединительных модулей.

Изображение: Gemini

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Mirle совместно с китайской Shenzhen Kedali Industry создаёт предприятие в Таиланде, в центре промышленности и автоматизации. Здесь должно вестись производство гармонических редукторов, приводов и других компонентов. Промышленное производство должно стартовать уже в ближайшее время.

Asia Optical должна сыграть важную роль в создании компонентов для робота Optimus 3. В марте Илон Маск обещал, что это будет самый продвинутый робот в мире. Мелкосерийное производство Tesla собиралась начать уже летом, а крупносерийное в следующем году.

Asia Optical будет поставлять компоненты для зрения робота, а именно сферические и асферические линзы. Начало производства ожидается во второй половине 2026 года.