В целом объём поставок всех производителей снизился на 1,7% из-за дорогой и дефицитной памяти

Аналитическая фирма TrendForce опубликовала отчёт, согласно которому поставки смартфонов в первом квартале 2026 года уменьшились на 1,7% по сравнению с результатом годичной давности. Это можно объяснить дефицитом и ростом стоимости чипов памяти, в результате чего производителям пришлось поднимать цены на свои устройства.

Всё это не помешало компании Samsung сохранить лидерство по объёму поставок. За три месяца она выпустила 62,6 млн смартфонов, улучшив этот показатель на 7% по сравнению с последним кварталом 2025 года и на 2,3% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

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На втором месте находится американский производитель Apple с объёмом поставок 60,2 млн экземпляров. Во многом благодаря модели iPhone 17e Apple смогла увеличить поставки на 19,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

С учётом продолжения роста стоимости памяти по итогам всего 2026 года прогнозируется значительное падение поставок смартфонов. Аналитики говорят о выпуске 1,051 млрд экземпляров, что будет означать спад на 16,2%. Если цены продолжат расти быстрыми темпами, поставки могут оказаться ещё ниже.

На этом фоне Samsung имеет преимущество перед конкурентами, являясь частью конгломерата, производящего различные устройства и комплектующие. С другой стороны, подразделение Samsung по выпуску памяти не спешит идти навстречу производящему смартфоны подразделению и обеспечивать ему поставки чипов по ценам ниже, чем сторонним покупателям.