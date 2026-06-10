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Археологи нашли в Турции обезглавленные фигурки возрастом 8000 лет
Они могут указывать на ритуал закрытия неолитических сооружений
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Во время раскопок специалистами из университета Анадолу в Турции, недалеко от Инёню в провинции Эскишехир, нашли четыре глиняные фигурки возрастом около 8000 лет. Специалисты полагают, что их обнаружение в нижних слоях насыпи прямоугольных зданий указывает на определённые ритуальные действия неолитических общин Западной Анатолии.

Изображение: Arkeoloji Haber

Канлыташ-Хёюк представляет собой одно из наиболее ранних известных поселений культурной зоны Порсук. Этот курган располагается между Центральной Анатолией, Северо-Западной Анатолией и путями, ведущими в мир Мраморного моря и Балкан.

Изображение: Arkeoloji Haber

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Благодаря раскопкам здесь обнаружили многочисленные прямоугольные здания и замкнутые пространства. В некоторых частях этих зданий нашли терракотовые женские фигурки на уровне пола в заполненных пустотах. Исследователи считают, что их поместили сюда целенаправленно. Некоторые фигурки специально могли разбить.

Изображение: Arkeoloji Haber

Самая крупная из них имеет высоту 12-13 см, остальные около 5-6 см. Они сделаны из обожжённой глины, что типично для неолитической Анатолии. Внимание археологов привлекает форма фигурок. Подчёркнутая область бёдер отличает эти фигурки от других анатолийских образцов и имеет сходство с ранними женскими фигурками с Балкан, особенно из Югославии.

Изображение: Arkeoloji Haber

Канлыташ располагается на стыке культур, собрав в себе традиции Центральной Анатолии, Северо-Западной Анатолии и Балкан. Хотя при раскопках здесь нашли также мраморные браслеты, обработанные каменные материалы, керамику, костяные орудия и другие предметы, которые говорят о сложном доисторическом сообществе.

Авторы открытия намереваются опубликовать результаты проделанной работы и рассказать о роли Канлыташ-Хёюка в культуре Порсук.

#турция #история #археология #раскопки
Источник: arkeonews.net
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