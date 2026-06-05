Карта GeForce RTX 3050 Ti обладает графическим процессором GA106 с 3328 ядрами CUDA

В семействе Ampere RTX 30 компания NVIDIA в своё время представила несколько моделей видеокарт, но среди них для настольных компьютеров не было предложено старшего варианта для GeForce RTX 3050. Существует версия GeForce RTX 3050 Ti только для ноутбуков, а вариант без обозначения Ti продаётся для настольных компьютеров и сейчас. Между тем существуют инженерные образцы не выпущенной модели.

Изображение: @GOKForFree

Одним из таких образцов поделился инсайдер @GOKForFree. Производителем этой карты является некая компания Robiny. Это карта с двумя вентиляторами под два слота в системном блоке. Она оборудована одним 8-контактным разъёмом питания и в данном случае функционирует на материнской плате производства Asus. Официальной маркировки на карте нет, но есть наклейки с указанием характеристик.

Изображение: Douyin.com

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Среди этих характеристик представлен GA106-200-A1, урезанный вариант графического процессора GA106 из моделей 3060. Ядер здесь на 7% меньше, чем у чипов на картах RTX 3060. Скриншот утилиты GPU-Z показывает наличие 3328 ядер CUDA и 6 ГБ видеопамяти GDDR6. Это означает 192-битную шину и пропускную способность памяти 336 ГБ/с, что чуть ниже по сравнению с RTX 3060.

Изображение: @GOKForFree

Номинальная тактовая частота карты составляет 1410 МГц, в режиме Boost она достигает 1665 МГц. По производительности эта карта выглядит более близкой к RTX 3060, чем к RTX 3050. В теории она способна превзойти RTX 3050 Ti для ноутбуков, где используется чип GA107 и всего 4 ГБ памяти GDDR6.