Для их производства южнокорейский производитель строит отдельный завод

Южнокорейская компания Samsung ещё в 2023 году начала намекать на возможность появления в своих умных часах Galaxy Watch дисплеев типа Micro LED. До сих пор этого не произошло, но, возможно, ждать осталось недолго.

Информация из Южной Кореи сообщает, что в настоящее время Samsung ведёт строительство завода по производству дисплеев Micro LED. Именно отсюда подобные экраны придут в смарт-часы. Сначала в строй будет введена тестовая производственная линия, а потом уже будет рассмотрен вариант начала серийного производства. Пока же решение о серийном производстве ещё не принято окончательно. Также Samsung должна убедиться в том, что на подобные дисплеи будет спрос со стороны сторонних клиентов, помимо собственного мобильного подразделения.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Производственное оборудование в этом году будет установлено на предприятии в Асане, провинция Чхунчхоннамдо. При отсутствии проблем промышленное производство может стартовать во второй половине 2027 года. В таком случае компания может успеть включить новые дисплеи в состав часов линейки Galaxy Watch 10.

Компания Apple также рассматривала возможность начать применять Micro LED в составе своих часов, но есть мнение, что она отказалась от этой мысли из-за технических сложностей. Samsung в плане производства дисплеев имеет большой опыт, поэтому у неё шансы на успех выше.