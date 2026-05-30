Сброс тактовых частот при нагреве мобильных устройств является одной из причин, по которой они не могут на протяжении долгого времени работать с максимальной производительностью. Как и другие создатели смартфонов, Samsung работает над решением этой проблемы, но ей есть ещё к чему стремиться.
Южнокорейское издание сообщает, что в настоящее время компания Samsung рассматривает возможность использовать жидкостное охлаждение в будущих аппаратах Galaxy. Также не исключён вариант с применением воздушного охлаждения. Samsung создала специальную исследовательскую группу в Институте производственных технологий, которая занимается этими вопросами.
Если будет выбрана система жидкостного охлаждения, она будет работать посредством циркуляции жидкости в герметичной системе внутри смартфона. Эта система будет соединена с одной из сторон процессора.
Подобные аппараты уже поступали в продажу. Китайский бренд Nubia создавал игровой смартфон с сочетанием жидкостного и воздушного охлаждения. Oppo и Vivo предлагали модели с активным воздушным охлаждением.
При этом более распространённым является применение испарительных отсеков. В процессоре последнего поколения Exynos 2600 задействовали новую технологию Heat Pass Block, благодаря чему чип оказался прохладнее по сравнению с конкурирующим Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Охлаждение для мобильных устройств сейчас важно как никогда по причине распространения ИИ и появления компонентов для его обработки на устройствах.