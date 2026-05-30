Южнокорейская компания Samsung работает над новыми способами охлаждения своих мобильных устройств ради роста производительности

Сброс тактовых частот при нагреве мобильных устройств является одной из причин, по которой они не могут на протяжении долгого времени работать с максимальной производительностью. Как и другие создатели смартфонов, Samsung работает над решением этой проблемы, но ей есть ещё к чему стремиться.

Южнокорейское издание сообщает, что в настоящее время компания Samsung рассматривает возможность использовать жидкостное охлаждение в будущих аппаратах Galaxy. Также не исключён вариант с применением воздушного охлаждения. Samsung создала специальную исследовательскую группу в Институте производственных технологий, которая занимается этими вопросами.

Если будет выбрана система жидкостного охлаждения, она будет работать посредством циркуляции жидкости в герметичной системе внутри смартфона. Эта система будет соединена с одной из сторон процессора.

Подобные аппараты уже поступали в продажу. Китайский бренд Nubia создавал игровой смартфон с сочетанием жидкостного и воздушного охлаждения. Oppo и Vivo предлагали модели с активным воздушным охлаждением.

При этом более распространённым является применение испарительных отсеков. В процессоре последнего поколения Exynos 2600 задействовали новую технологию Heat Pass Block, благодаря чему чип оказался прохладнее по сравнению с конкурирующим Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Охлаждение для мобильных устройств сейчас важно как никогда по причине распространения ИИ и появления компонентов для его обработки на устройствах.