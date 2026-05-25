Работа над игрой Star Citizen ведётся на протяжении 14 лет, и релиз пока не состоялся

В 2012 году студия Cloud Imperium Games начала разрабатывать видеоигру Star Citizen на основе пожертвований заинтересованных геймеров. Таких геймеров за прошедшие с тех пор годы набралось свыше 6,5 млн, а сумма пожертвований к настоящему моменту перевалила за отметку $1 млрд. Возглавляющий студию Крис Робертс в интервью изданию Variety рассказал, что все эти деньги до последнего доллара были вложены в разработку игры.

По словам Робертса, создать подобный симулятор в рамках классического взаимодействия разработчика и издателя оказалось бы невозможным. По его мнению, ни один издатель не стал бы ждать на протяжении такого длительного времени и расходовать такую сумму денег.

Изображение: Cloud Imperium Games

Также Робертс рассказал, что даже когда игра появится в финальном варианте в версии 1.0, работа над ней будет продолжаться. В качестве сравнения он привёл World of Warcraft, которая развивается на протяжении более чем 20 лет.

Будет в игре и сюжетная кампания под названием Squadron 42, которая в настоящее время якобы находится на завершающей стадии разработки. Релиз может состояться уже в 2026 году, хотя появление в конце года GTA VI может заставить разработчиков сдвинуть сроки выпуска своей игры.