Монеты могли быть жалованием солдатам, которое так и не было выплачено

В рамках исследований Института археологии Загреба, целью которых было изучение римской оборонительной инфраструктуры в Вуковарско-Сриемском округе, на востоке Хорватии нашли 302 римские монеты. Их обнаружили на территории, где в своё время была римская сторожевая башня. Сокровище может относиться к IV веку н. э. В те времена дунайская граница была одной из наиболее тщательно охраняемых военных зон Римской империи.

Взаимодействие между крупными лагерями осуществлялось при помощи небольших постов, патрульных маршрутов, деревянных сторожевых башен и наблюдательных пунктов. Два крупных римских лагеря находились в Илоке и Сотине, а между ними находились небольшие сторожевые башни, которые следили за переправами и ведущими к реке оврагами.

В Мохово нашли остатки деревянной сторожевой башни с оборонительными рвами вокруг. Подобные сооружения часто строились на возвышающихся на несколько метров над землёй столбах.

В рамках проекта Института по Дунайскому лимесу в Вуковарско-Сриемском округе для идентификации римских сторожевых башен и временных военных лагерей были использованы геомагнитные исследования и пробные раскопки. Итогом этих работ может стать включение римской пограничной системы в Хорватии в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Археологи высказали предположение о том, что солдаты закопали монеты во время нападения или чрезвычайной ситуации, но так и не вернулись за ними. Значительная часть найденных монет была отчеканена во время правления императора Валентиниана I. Он правил западной половиной Римской империи с 364 по 375 год н. э. Валентиниан родился в Хорватии, в Цибалах - римском городе, расположенном под современными Винковцами. Во время его правления границы Рима укреплялись, особенно вдоль Рейна и Дуная.

Среди других находок во время этих раскопок можно обнаружить брошенные застёжки для одежды и рыболовный крючок. После консервации, реставрации и научного анализа монеты могут войти в музейную коллекцию.