Разработчики из Embark Studios собираются представить ещё как минимум две новые игры

Согласно финансовому отчёту компании NEXON по итогам первого квартала 2026 года, шутер ARC Raiders за шесть с половиной месяца после своего дебюта разошёлся в количестве свыше 16 млн экземпляров. В одном только первом квартале игру купили 4,6 млн раз, и она добралась до отметки в 15,5 млн проданных копий. Для компании это самый успешный релиз в её истории.

В результате доход у неё вырос на 188% за год до уровня $409 млн. Другим успехом NEXON стало получение в Китае лицензионного номера ISBN. Этот номер даёт Государственное управление по делам печати и публикаций, он позволяет игре работать и приносить доход в материковом Китае. Иностранным разработчикам получить его бывает непросто, и процесс может быть весьма длительным, так что для NEXON это хорошая новость. Компания запланировала в Китае несколько закрытых бета-релизов совместно с Tencent Publishing.

Изображение: Embark Studios

Что касается ARC Raiders, по данным разработчика, игра постоянно находится в числе наиболее популярных на платформе Steam. Больше половины всех активных игроков наиграли больше 100 часов, общее время игры всех геймеров превысило 1,5 млрд часов.

Хорошие результаты показал и бесплатный шутер THE FINALS. В первом квартале он вырос на 47% по сравнению с показателями годичной давности благодаря началу 9-го сезона.