Российские археологи нашли на Северном Кавказе золотую и серебряную таблички возрастом 1700 лет
Эти находки раскрывают тайны раннего аланского периода на Северном Кавказе и показывают мастерство местных ремесленников

Учёные нашли золотую и серебряную таблички с изображением конской упряжи. Это произошло на Северном Кавказе, на курганном кладбище Левоподкумский 1, в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики во время полевых работ. Находка была сделана благодаря специалистам Института археологии Российской академии наук и Государственного исторического музея. По их мнению, таблички были созданы в середине или второй половине III века н. э.

Изображение: arkeonews.net

Табличка как элемент конской упряжи могла обозначать статус и культурную принадлежность своего владельца. Захоронение в древности было разграблено, но его реконструировали при помощи геофизических исследований и следов квадратного рва.

Исследователи полагают, что речь идёт о катакомбах IV типа, с входной ямой и камерой, расположенными на параллельных осях. Эта форма характерна для подкумско-хумарской культурной группы, которая жила здесь до полного прихода аланских групп.

Был найден скелет жеребца возрастом 8–9 лет. Анализ показал его интенсивное использование для верховой езды. В человеческом захоронении найдено оружие, в том числе железный наконечник копья, фрагменты железного меча или кинжала с остатками ножен, фрагменты ножа.

Пластина от упряжи сохранилась, поскольку была размещена в специальном укрытии. Это указывает на среднесарматские традиции и говорит о том, что более древнее культурное течение повлияло на формирование аланской культуры на Центральном Северном Кавказе.

Рентгенофлуоресцентная спектроскопия показала, что передняя пластина сделана из сплава золота и серебра в соотношении 2:1. Декоративные головки крепёжных штифтов сделаны из серебра, тогда как стержни медные. Внутренняя пластина сделана из сплава меди, внешняя поверхность у неё покрыта драгоценным металлом.

Изображение: Д.С. Коробов, Е.В. Белькевич, Н.А. Мамонов / Российская археология, 2026.

Белая мастика внутри пластины состояла в основном из карбоната кальция со значительным количеством воска. Последовательность изготовления говорит о высоком мастерстве. Сначала была создана металлическая матрица с изображением, затем на тонкую медную пластину нанесли тиснение, потом выполнили тиснение золотой и серебряной фольгой. Пластины собрали, пробили отверстия, изготовили и установили маленькие булавки с декоративными головками. Внутреннюю полость заполнили мастикой и изделие прикрепили к коже.

Археологи делают вывод о том, что влияние аланов достигло жителей Кисловодской котловины уже к середине III века н. э. Это примерно на полвека раньше того, как, предположительно, аланы появились в этом микрорегионе.

#россия #история #археология #раскопки #кавказ
Источник: arkeonews.net
