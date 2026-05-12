Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Стоимость видеокарт в Германии составляет 112% от уровня сентября 2025 года
При этом карты подешевели, поскольку в феврале прирост к сентябрю составлял 120%

В начале года стоимость видеокарт в Германии выросла до рекордных показателей. Если сравнивать с их ценами в минувшем сентябре, в феврале ценники были на 20% больше. За прошедшие с тех пор три месяца ситуация немного стабилизировалась, и цена упала на 8% до 112% от сентябрьских цен.

Это усреднённые показатели, тогда как для каждой модели отдельно они могут сильно различаться. Некоторые карты подорожали на 53%, тогда как другие довольствовались ростом стоимости на 10–30%.

Изображение: ChatGPT

Если убрать из уравнения премиальную карту GeForce RTX 5090, средний прирост цен по сравнению с сентябрём составляет 109%. Видеокарты начальной и средней ценовых категорий за последние месяцы серьёзно не дорожали.

Например, линейка RTX 5060 подорожала максимум на 13–16%, но после этого откатилась к сентябрьским ценам, за исключением модели RTX 5060 Ti 16 ГБ. Последняя сейчас на 27% дороже, чем она была в сентябре, поскольку спрос высок, а доступность ограниченная. Зато версия с объёмом памяти 8 ГБ подешевела на 7% по сравнению с сентябрём. На сентябрьском уровне находится цена на RTX 5060 8 ГБ, это же относится к карте Radeon RX 9070 XT.

Если говорить о картах AMD подробнее, цены на них увеличились до 33%. Популярная бюджетная карта RX 9060 XT 16 ГБ сейчас на 18% дороже, чем в сентябре. Цены на модели RTX 5070, RTX 5070 Ti и RTX 5080 в последний месяц снизились и могут снижаться дальше с падением спроса.

#amd #nvidia #видеокарты #германия
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Покупателю досталась GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti с брендингом Radeon

Популярные статьи

Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter