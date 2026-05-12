При этом карты подешевели, поскольку в феврале прирост к сентябрю составлял 120%

В начале года стоимость видеокарт в Германии выросла до рекордных показателей. Если сравнивать с их ценами в минувшем сентябре, в феврале ценники были на 20% больше. За прошедшие с тех пор три месяца ситуация немного стабилизировалась, и цена упала на 8% до 112% от сентябрьских цен.

Это усреднённые показатели, тогда как для каждой модели отдельно они могут сильно различаться. Некоторые карты подорожали на 53%, тогда как другие довольствовались ростом стоимости на 10–30%.

Если убрать из уравнения премиальную карту GeForce RTX 5090, средний прирост цен по сравнению с сентябрём составляет 109%. Видеокарты начальной и средней ценовых категорий за последние месяцы серьёзно не дорожали.

Например, линейка RTX 5060 подорожала максимум на 13–16%, но после этого откатилась к сентябрьским ценам, за исключением модели RTX 5060 Ti 16 ГБ. Последняя сейчас на 27% дороже, чем она была в сентябре, поскольку спрос высок, а доступность ограниченная. Зато версия с объёмом памяти 8 ГБ подешевела на 7% по сравнению с сентябрём. На сентябрьском уровне находится цена на RTX 5060 8 ГБ, это же относится к карте Radeon RX 9070 XT.

Если говорить о картах AMD подробнее, цены на них увеличились до 33%. Популярная бюджетная карта RX 9060 XT 16 ГБ сейчас на 18% дороже, чем в сентябре. Цены на модели RTX 5070, RTX 5070 Ti и RTX 5080 в последний месяц снизились и могут снижаться дальше с падением спроса.