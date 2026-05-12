Разработчики PlayStation 6 могут снабдить консоль 24 ГБ оперативной памяти
Имеющиеся на рынке проблемы с памятью могут заставить отказаться от объёма в 32 ГБ, чтобы цена не стала заоблачной

Оглашая итоги последнего квартала 2025 финансового года, представители компании Sony сообщили, что пока не определились с датой выпуска консоли PlayStation 6. Причиной этому является дефицит и высокие цены на память, которые могут сделать консоль слишком дорогой для большинства потенциальных покупателей.

Известный инсайдер KeplerL2 полагает, что единственным компромиссом, на который японский производитель может пойти без сильного снижения качества устройства, является уменьшение объёма и ширины шины памяти. По его мнению, серьёзное снижение характеристик не позволит отнести устройство к следующему поколению.

Изображение: ChatGPT

Это было сказано в ответ на вопрос одного из пользователей форума NeoGAF, который предложил оснастить консоль 20 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 500 ГБ. KeplerL2 считает допустимым SSD объёмом 1 ТБ и уменьшение шины памяти до 128 бит при объёме 24 ГБ.

В таком случае консоль можно будет сделать дешевле на $60 и заодно увеличить процент выпуска годных чипов благодаря возможности использовать контроллеры памяти с некоторыми дефектами. При сокращении шины памяти не нужна будет серьёзная доработка APU, поскольку будет достаточно отключения одного контроллера памяти.

По мнению инсайдера, разработчики скорее отдадут предпочтение 24 ГБ памяти меньшей производительности, чем меньшему объёму с более широкой шиной. Что выберет японская компания и получится ли у неё убедить геймеров приобретать такую консоль, покажет будущее.

#игры #sony #playstation #видеоигры
Источник: wccftech.com
