Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Российские учёные создали материал для повышения мощности и компактности аккумуляторов
Специалисты Росатома поднимут энергоёмкость литий-ионных батарей на 15% и даже больше

Топливное подразделение Росатома (ТВЭЛ) сообщило о создании материала с возможностью поднять мощность аккумуляторов и увеличить продолжительность работы устройств на их основе. Этому способствует современная технология добычи высоковольтного кобальтата лития, который представляет собой один из наиболее важных компонентов в составе ионных батарей.

Данный материал используется главным образом в положительном электроде, катоде. Его выбирают благодаря высокой плотности хранения энергии, проводимости и устойчивости перед множеством циклов зарядки и разрядки.

Изображение: Gemini

Разработать новую технологию сумели представители научно-исследовательского центра АО «Росатом Химия». Усовершенствованный материал имеет все достоинства обычного кобальтата лития, в число которых входят мощность, эффективность и стабильность. Изменилась форма кристаллов и химический состав нового материала, в результате чего выросло напряжение заряда аккумулятора и более чем на 15% увеличилась ёмкость батарей.

Этот материал войдёт в состав высокомощных аккумуляторов для портативной электроники, аэрокосмической промышленности и электроинструментов. Они смогут дольше работать без потери ёмкости и мощности. В настоящее время возможные заказчики выполняют квалификацию образцов новой версии кобальтата лития в тестовых аккумуляторных ячейках.

По мнению представителей Росатома, речь идёт о создании целой подотрасли промышленности, а именно о выпуске материалов для батарейной химии. Прежде материалы и электролиты для производства аккумуляторов по большей части завозили из-за рубежа.

#россия #промышленность #наука #росатом #разработки #иновации #промышленность германии
Источник: tass.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Apple укрепила лидерство по выручке на рынке смартфонов в 2026 году
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
40% российских пользователей интернета работают с VPN
«АвтоВАЗ» показал, в каких цветах будет доступен новый кроссовер Lada Azimut
Новый Tandem OLED от LG потребляет на 18% меньше энергии и служит вдвое дольше
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Спасаем старый HDD от порчи
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter