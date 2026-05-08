Специалисты Росатома поднимут энергоёмкость литий-ионных батарей на 15% и даже больше

Топливное подразделение Росатома (ТВЭЛ) сообщило о создании материала с возможностью поднять мощность аккумуляторов и увеличить продолжительность работы устройств на их основе. Этому способствует современная технология добычи высоковольтного кобальтата лития, который представляет собой один из наиболее важных компонентов в составе ионных батарей.

Данный материал используется главным образом в положительном электроде, катоде. Его выбирают благодаря высокой плотности хранения энергии, проводимости и устойчивости перед множеством циклов зарядки и разрядки.

Разработать новую технологию сумели представители научно-исследовательского центра АО «Росатом Химия». Усовершенствованный материал имеет все достоинства обычного кобальтата лития, в число которых входят мощность, эффективность и стабильность. Изменилась форма кристаллов и химический состав нового материала, в результате чего выросло напряжение заряда аккумулятора и более чем на 15% увеличилась ёмкость батарей.

Этот материал войдёт в состав высокомощных аккумуляторов для портативной электроники, аэрокосмической промышленности и электроинструментов. Они смогут дольше работать без потери ёмкости и мощности. В настоящее время возможные заказчики выполняют квалификацию образцов новой версии кобальтата лития в тестовых аккумуляторных ячейках.

По мнению представителей Росатома, речь идёт о создании целой подотрасли промышленности, а именно о выпуске материалов для батарейной химии. Прежде материалы и электролиты для производства аккумуляторов по большей части завозили из-за рубежа.