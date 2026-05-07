Предварительные результаты показывают высокую точность этой функциональности на Galaxy Watch 6

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch к настоящему моменту уже обладают богатым выбором опций из мира медицины. Они умеют отслеживать физическую активность, снимать электрокардиограмму, мониторить сердечный ритм и артериальное давление.

Теперь совместно с больницей Кванмён Университета Чун-Анг в Корее Samsung продемонстрировала возможность часов предсказывать обмороки, что может сделать продукт южнокорейского производителя первым обладателем подобной инновации на рынке смарт-часов. Исследование показывает, что часы Samsung определяют вазовагальный обморок (ВВО) с высокой степенью точности. В работе применялись полученные с Galaxy Watch 6 биосигналы.

Подобные обмороки возникают, если резко падают частота сердечных сокращений и артериальное давление из-за факторов вроде повышенного стресса. Сам обморок может быть не опасен для здоровья, но всё зависит от того, в какой момент и в каком месте он случится. Если это произойдёт, когда человек находится за рулём автомобиля, пострадать может не только он сам, но и окружающие. В результате раннее прогнозирование таких обмороков важно для предотвращения несчастных случаев и более серьёзного ущерба для здоровья.

В исследовании приняли участие 132 пациента с подозрением на симптомы ВВО во время тестов на индуцированный обморок. Часы Galaxy Watch 6 обладают фотоплетизмографическим датчиком. Показатели сердечного ритма анализировали при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. Модель предсказывала обмороки за 5 минут до их наступления с точностью 84,6%, сохраняя клиническую чувствительность в 90% и специфичность до 64%.

В продаваемых Samsung часах функциональности пока нет, но не исключено, что компания внедрит её в будущем.