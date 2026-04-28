Многоцветная анимация в процессе обработки ответа станет частью обновлённого дизайна Gemini

Издание Android Authority со ссылкой на пользователя мессенджера Telegram под ником @viridivn сообщает о скором обновлении дизайна приложения Google Gemini. Когда чат-бот обрабатывает ответ, он сможет выдавать анимацию с разными цветами. Вероятно, цвета будут типичные для Google, то есть синий, красный, жёлтый и зелёный. По-прежнему будет предлагаться кнопка «Ответить сейчас», но теперь она будет располагаться выше поля ввода запросов. Сейчас в приложении эта кнопка находится рядом с логотипом чат-бота в процессе обработки запроса.

Изображение: Lucas Gouveia / Android Police

Было продемонстрировано видео, которое показывает ряд других изменённых элементов. Когда это обновление появится в приложении на Android, не сообщается. По мнению журналистов, самым подходящим моментом для этого может стать проходящая в мае конференция разработчиков Google I/O. В этом году она запланирована на 19 и 20 мая. Среди других новостей этой конференции может быть представлена информация относительно будущей операционной системы Aluminum OS.

Как и в прошлом году, за несколько дней до основной конференции будет проведено мероприятие The Android Show. На нём можно будет получить дополнительную информацию относительно готовящейся к выпуску в этом году операционной системы Android 17 и других программных разработок Google.





Компания также готовится обновить логотипы приложений Workspace, о чём рассказала утечка накануне. Официально они также могут быть представлены на конференции разработчиков.