Нагрузка на GPU будет уменьшена при одновременном повышении производительности за счёт Exynos Neural Super Sampling (ENSS)

Южнокорейская компания Samsung запатентовала технологию значительного повышения производительности мобильной графики. В процессоре Exynos 2600 за оптимизацию графики будет отвечать Exynos Neural Super Sampling (ENSS).

Это программное обеспечение повышает энергоэффективность и увеличивает производительность графического процессора. Оно будет применяться и в составе чипов Samsung следующих поколений.

Что касается Exynos 2600, он стал первым для Samsung чипом по техпроцессу 2 нм с применением технологии Gate-All-Around. Технология интерполяции кадров ENSS применяет возможности искусственного интеллекта для восстановления качества изображения с низким разрешением.

Используется Neural Frame Generation для прогнозирования и получения лучшей картинки. Это снимает часть нагрузки с графического процессора, из-за чего он начинает расходовать меньше энергии. Внутреннее тестирование Samsung показало чёткое и непрерывное изображение даже при быстром переключении между камерами в динамичных сценах.

Это отображается и на результатах в бенчмарках, где Exynos 2600 имеет преимущество в графической производительности на 15% по сравнению с конкурентами. В первую очередь выросла производительность трассировки лучей. Процессор смог занять первое место в тестах Basemark Power Board.