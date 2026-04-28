Samsung оптимизирует графику в процессоре Exynos 2600 благодаря искусственному интеллекту
Нагрузка на GPU будет уменьшена при одновременном повышении производительности за счёт Exynos Neural Super Sampling (ENSS)

Южнокорейская компания Samsung запатентовала технологию значительного повышения производительности мобильной графики. В процессоре Exynos 2600 за оптимизацию графики будет отвечать Exynos Neural Super Sampling (ENSS).

Это программное обеспечение повышает энергоэффективность и увеличивает производительность графического процессора. Оно будет применяться и в составе чипов Samsung следующих поколений.

Изображение: Samsung

Что касается Exynos 2600, он стал первым для Samsung чипом по техпроцессу 2 нм с применением технологии Gate-All-Around. Технология интерполяции кадров ENSS применяет возможности искусственного интеллекта для восстановления качества изображения с низким разрешением.

Используется Neural Frame Generation для прогнозирования и получения лучшей картинки. Это снимает часть нагрузки с графического процессора, из-за чего он начинает расходовать меньше энергии. Внутреннее тестирование Samsung показало чёткое и непрерывное изображение даже при быстром переключении между камерами в динамичных сценах.

Это отображается и на результатах в бенчмарках, где Exynos 2600 имеет преимущество в графической производительности на 15% по сравнению с конкурентами. В первую очередь выросла производительность трассировки лучей. Процессор смог занять первое место в тестах Basemark Power Board.

#samsung #процессоры #exynos #графика
Источник: sammobile.com
Популярные новости

В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Bloomberg: Задержка с выпуском модели DeepSeek V4 свидетельствует о переходе на китайские чипы
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
Sega анонсировала юбилейные проекты легендарных франшиз в рамках инициативы Sega Universe
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
Intel подтвердила рост прибыли за счет продажи низкокачественных или дефектных процессоров
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
Новое исследование сделало утконоса ещё более необычным млекопитающим

Популярные статьи

«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
