Представленный недавно чип AMD Ryzen 9 9950X3D2 опередил все процессоры Intel по продажам на Amazon
Чипы X3D оккупировали топ-10 самых продаваемых процессоров

Только что представленный процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 не принёс с собой заметного прироста производительности. Разница с предшественником оказалась даже меньше, чем была в случае с Ryzen 7 9850X3D и Ryzen 7 9800X3D. Высокая рекомендованная розничная стоимость в размере $899 не позволяет ему стать массовым процессором. Впрочем, даже внимания энтузиастов оказалось достаточно для внушительных продаж.

Изображение: wccftech.com

Чип уже успел попасть на 10-е место по количеству продаж в магазине Amazon, опередив значительную часть заметно более доступных по цене процессоров линеек Ryzen 9000 и 7000.

Лидером продаж продолжает оставаться модель Ryzen 7 9800X3D, но от нового процессора ждут дальнейшего продвижения вверх по списку топ-10 в ближайшие дни или недели. В десятку вошли многие модели X3D, такие как 9800X3D, 9850X3D, Ryzen 9950X3D и Ryzen 7800X3D.

Изображение: Amazon

Новый чип имеет преимущество перед своим предшественником в некоторых профессиональных приложениях, но это не оправдывает рост цены на $200. Даже такая высокая стоимость не позволяет процессорам Intel быть столь же востребованными. Лучший чип этого производителя сейчас находится только на 17-м месте, хотя имеет намного более привлекательное соотношение возможностей и стоимости по сравнению с 9950X3D2. Речь идёт о процессоре Core Ultra 7 270K с 24 ядрами и потоками и высокой игровой производительностью.

Изображение: wccftech.com

Таким образом, процессоры AMD продолжают доминировать по объёму продаж и Intel пока не может приблизиться к ним. До конца 2026 года должна появиться линейка чипов Nova Lake, на которую Intel возлагает определённые надежды.

#amd #intel #процессоры #amazon
Источник: wccftech.com
