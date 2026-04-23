Появление крупного клиента показало успехи Intel в развитии полупроводниковой технологии последнего поколения

Илон Маск в рамках оглашения финансовых результатов первого квартала 2026 года компании Tesla заявил, что в рамках проекта TeraFab будет использоваться техпроцесс Intel 14A. Некоторые полагают, что данный техпроцесс станет революционным для полупроводниковой отрасли.

Маск также считает, что эта технология Intel является передовой. При этом он назвал её и незавершённой, и в данный момент не подходящей для массового производства. Однако к моменту готовности TeraFab этот техпроцесс станет более зрелым и Tesla сможет воспользоваться его возможностями в полной мере.

Заявление было сделано через несколько дней после того, как инсайдеры рассказали о взаимодействии Intel и проекта TeraFab. Маск лично рассказал о прогрессе компании Tesla на рынке кастомных чипов для искусственного интеллекта, упомянул Samsung и TSMC как производителей своих чипов AI5, AI6 и AI6.5.

Пока неизвестно, идёт речь о лицензионном соглашении, которое даёт возможность производить чипы на техпроцессе Intel 14A, или форма сотрудничества будет какая-либо другая. TeraFab планируют ввести в строй в 2029 году, и предприятие должно выпускать около 3000 полупроводниковых пластин ежемесячно только на начальном этапе, прежде чем перейти к масштабному производству. По словам Маска, TSMC и другие производители чипов не могут справиться со спросом со стороны его компании, поэтому было принято решение выпускать чипы самостоятельно.