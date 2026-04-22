Также они пролили свет на исторические корни легендарного Гильгамеша

Очередной анализ коллекции клинописных табличек возрастом свыше 4000 лет рассказал о сочетании магии, медицины и политической власти в древних месопотамских обществах. Исследованием и оцифровкой занимались специалисты из Копенгагенского университета и Национального музея Дании. Полученные в рамках проекта «Скрытые сокровища» результаты рассказали о текстовом мире, от ритуалов против колдовства и целительных заклинаний до царских списков.

Изображение: проект «Скрытые сокровища»

Таблички подтверждают, что магия в древней Месопотамии была широко распространённым явлением, укоренившимся в управлении и идеологии. Особо интересной является ритуальная табличка против колдовства из древнего сирийского города Хама. Она датируется примерно началом первого тысячелетия до н. э. и описывает сложную, проводимую всю ночь церемонию, целью которой была защита правителей от невидимых угроз.

В рамках церемонии маленькие фигурки из воска и глины сжигали, пока экзорцист произносил заученные заклинания. Эти обряды были направлены на стабилизацию политической власти, предотвращение несчастий и противостояние сверхъестественным опасностям против правления царя. Это указывает на то, что для жителей Месопотамии космический порядок и политическая стабильность были неразделимыми.

Город Хама был разрушен в 720 году до н. э. ассирийскими войсками, и большая часть его архивов могла быть вывезена. Сохранившиеся таблички могли быть оставлены в храмовой библиотеке. Датские специалисты проанализировали большую часть из найденных табличек. Среди них обнаружилась копия списка правителей, которые прослеживают царские родословные до времён Великого потопа.

В списках найдено имя Гильгамеша, которое могло использоваться в обучении писцов. Он известен как литературный персонаж, но подобные открытия наводят на мысль, что у него могла быть историческая основа.

Найденная коллекция показывает, что клинописное письмо было основой ранних сложных обществ. Впервые его разработали свыше 5000 лет назад в Месопотамии, получив возможность управлять сложными экономиками и администрациями. Среди найденных текстов были административный учёт товаров и персонала, письма между региональными лидерами, медицинские рецепты, чек на покупку пива. Очевидно, что письменность использовалась не только как инструмент власти, но и в повседневной жизни.