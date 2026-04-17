В первую очередь это затрудняет выдачу кредитов онлайн

Согласно информации от инсайдеров издания «Коммерсантъ», два дня подряд банки в России не могут проверять подлинность паспортов своих клиентов, поскольку МВД отключило их от этого сервиса. Речь может идти о техническом сбое; если он не будет устранён, банковский бизнес окажется под угрозой.

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) стала недоступной для банков 15 апреля. Речь идёт обо всех банках, в том числе имеющих нужные аттестаты.

В тот же день Минцифры разослало в банки письмо, в котором говорится об исправной работе СМЭВ в целом. 16 апреля сервис оставался недоступным банкирам.

Этот сервис используется банками во многих процедурах, в том числе когда они принимают решение о выдаче кредитов. В настоящее время желающим получить кредит может потребоваться обращаться в банк лично с реальным паспортом.

Изображение: Gemini

Сложность ситуации заключается в отсутствии чётко прописанных процедур на подобные случаи. Вариантом может стать получение данных из цифрового профиля гражданина. Также могут проводиться косвенные подтверждения на основе проверок в других ведомствах связи паспорта или иных документов.

Похожий случай был в 2023 году в процессе перехода проверки недействительных паспортов из офлайна на онлайн-запросы посредством СМЭВ. Тогда подлинность паспортов онлайн также было невозможно проверить.

Недавно сообщалось, что запросы в сервис МВД по проверке паспортов через СМЭВ скоро станут платными. Эксперты полагают, что это вызовет сокращение интереса к сервису со стороны банковского сообщества и затруднит исполнение требований закона о противодействии отмыванию средств.