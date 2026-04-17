Врата смерти в древнем городе Перге рассказали о нравах минувших тысячелетий

На территории Турции, в Анталье, было сделано археологическое открытие в древнем городе Перге. Оно показало трансформацию общества в поздний римский период. Местный стадион, когда-то бывший центром спортивных соревнований, позднее превратился в многофункциональную арену. Здесь проходили гладиаторские бои, а также публичные казни.

Исследования проводятся в рамках проекта «Наследие для будущего» под руководством профессора Седеф Чокай Кепче из Стамбульского университета. Они позволяют больше узнать о социальной и политической динамике поздней античности в Анатолии.

Город Перге представлял собой один из важнейших городов древней Памфилии, будучи её столицей в эллинистический и римский периоды. Его планировка хорошо сохранилась, включая колоннадные улицы, бани, храмы и театр. Стадион был построен во II веке н. э.

Поначалу он использовался для беговых соревнований и спортивных состязаний, вмещая тысячи зрителей. Примерно с III по VI века н. э. сооружение претерпело значительные архитектурные изменения, не только внешние, но и функциональные. Были добавлены возвышенные платформы, закрытые камеры, где могли содержаться животные, сложные механизмы ворот.

Исследователи считают, что это показывает смену общественных вкусов в сфере развлечений в поздней Римской империи. Не исключено, что на этом стадионе проходили казни с использованием диких животных. Это рассматривалось как форма развлечения и демонстрации имперской власти. В пользу этой теории говорит обнаружение костей животных на арене, изображения боёв животных, наличие инфраструктуры для подобных мероприятий.

Также здесь могли проходить гладиаторские бои с использованием постановочных мостовидных конструкций. Такие бои требовали определённого пространственного расположения, которому соответствуют найденные на стадионе архитектурные изменения.

Сделанные находки напоминают, что древние города не были статичными памятниками. Они представляли собой динамичную среду, которая формировалась под влиянием меняющихся политических, культурных и социальных сил.