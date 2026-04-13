Южнокорейский производитель оттеснил Apple на вторую позицию благодаря Galaxy S26

Очередные статистические данные от фирмы Omdia показали, что по итогам первого квартала 2026 года компания Samsung занимает 22% мирового рынка смартфонов по объёму поставок. Это на 2% больше, чем показатель годичной давности. Доля Apple в настоящее время составляет 20% против 19% год назад.

Таким образом, Samsung вернула себе лидерство по объёму поставок после того, как утратила его в конце 2025 года. Этому поспособствовал высокий спрос на смартфоны премиальной серии Galaxy S26, за исключением модели Galaxy S26+. Во второй половине года Samsung может рассчитывать на укрепление своих позиций благодаря новому поколению складных смартфонов, которые ждут летом.

Несмотря на рост стоимости компонентов и смартфонов вместе с ними, рынок в целом увеличился на 1%. По мнению аналитиков, кризис памяти пока отразился на нём не в полной мере.

Представители Omdia считают, что скоро это изменится, и рынок по итогам года ждёт снижение объёма поставок примерно на 15%.