Археологическое открытие показало древний город Пелусий между Египтом и Средиземноморьем
Министерство туризма и древностей Египта говорит о крупном научном прорыве после шести лет раскопок

Спустя 6 лет после начала раскопок в Телль-эль-Фарме египетская археологическая миссия нашла остатки редкого круглого храма. Он посвящён малоизвестному богу Пелусию, который может быть связан с природными силами реки Нил.

Изображение: Министерство туризма и древностей Египта

По мнению исследователей, это открытие меняет ландшафт города и указывает на разнообразие систем верований за пределами хорошо известных основных египетских богов. Город Пелусий был ранее известен как военный и коммерческий центр. Теперь становится понятно, что он был центром уникальных религиозных практик на восточной границе Египта.

В центре найденного сооружения находится круглый бассейн диаметром примерно 35 м. Это отличает его от традиционных храмов, у которых обычно более строгая осевая планировка.

Изображение: Министерство туризма и древностей Египта

Бассейн соединялся с одним из рукавов Нила, поэтому регулярно наполнялся богатой илом водой. Это требовало тщательного гидравлического планирования и показывает, что проводимые здесь ритуалы были связаны с природными циклами.

Имя бога Пелусия могло происходить от греческого слова «пелос», означающего грязь или глина. Это указывает на связь с плодородными отложениями, важными для выживания древних египтян, и символизировало плодородие, обновление и циклическое возрождение жизни.

Изображение: Министерство туризма и древностей Египта

Сложная система каналов и цистерн вокруг бассейна предназначалась для регулирования потока и стока воды. Это указывает на высокий уровень инженерных знаний и на тщательное проектирование храма.

В центре бассейна нашли платформу квадратной формы, которая могла содержать большую статую божества. Архитектурный стиль самого храма отражает смешение множества культурных традиций. Здесь есть элементы древнеегипетской религиозной архитектуры, влияние эллинистического и римского дизайна. Это вполне ожидаемое сочетание с учётом географического положения Пелусия на перекрёстке Египта и Средиземноморья.

Археологи считают, что храм использовался со II века до н. э. до VI века н. э., на протяжении почти 800 лет. Храм мог сохранять важное значение даже при переходе политической власти от Птолемеевского царства к римскому правлению и более поздним периодам.

Изображение: Министерство туризма и древностей Египта

На протяжении нескольких веков Пелусий был первой линией обороны Египта от вторжений с востока. Также он функционировал как крупный торговый центр, помогая перемещению товаров и идей между Египтом и другими средиземноморскими странами.

Археологи намерены продолжать раскопки и обнаружить дополнительные детали, способные прояснить роль святилища и природу божества Пелусия.

#археология #египет #раскопки #древний египет #религия #храмы #нил
Источник: arkeonews.net
